RUGBY L’AQUILA IN SERIE B: BIONDI, “AFFERMAZIONE PER RIPORTARE PALLA OVALE IN GRANDI PALCOSCENICI”

L’AQUILA . “Rivolgo ai ragazzi della Rugby L’Aquila le più sentite congratulazioni per la vittoria del campionato e il conseguente accesso alla serie B”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ieri allo stadio Fattori, dove i neroverdi hanno battuto l’Arechi di Salerno suggellando la qualificazione alla serie B nella finale di ritorno di qualificazione

“Un’affermazione che tutti gli sportivi sperano possa essere solo il primo passo verso il ritorno della palla ovale aquilana nei palcoscenici prestigiosi che le competono per storia, tradizione e palmares. Un successo frutto di un’oculata e prospettica strategia societaria, di una seria programmazione sia dietro le scrivanie sia sul campo. Per questa ragione al presidente Mauro Scopano, al tecnico Massimo Di Marco e all’intero staff tecnico-dirigenziale va tributato un grande ringraziamento per aver regalato agli aquilani una gioia sportiva attesa da tempo”, aggiunge il sindaco