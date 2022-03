RUGBY L’AQUILA, LA DIRETTA DELLA TRASMISSIONE 80° MINUTO

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 19 della trasmissione settimanale “80°minuto”, che segue il cammino della Rugby L’Aquila nel campionato di serie C, dopo che domenica scorsa la giovane compagine aquilana ha ottenuto grande e importante vittoria in trasferta contro la Capitolina per 26 a 19.

Ospiti in studio il presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power, il team manager Diego Sterpone, l’ala e mediano di mischia, Lorenzo Pupi, 22 anni, man of the match della partita di domenica, e la terza linea Giorgio Daniele, 23 anni.

Rugby L’Aquila è a punteggio pieno con 9 punti, Capitolina a 6, Primavera Rugby a 4 e Lazio Rugby fanalino di coda a zero punti.

Rugby L’Aquila al Fattori domenica prossima alle 14.30 affronterà proprio la Lazio Rugby.

La formula della seconda fase è quella della “conference”: le squadre del girone sono suddivise in due tornei da quattro, con la metà degli scontri diretti con andata e ritorno, e l’altra metà con partita secca. In totale Rugby L’Aquila disputerà dunque 10 partite, di cui sei con andata e ritorno, e quattro con gara unica.

La prima classificata tra le otto squadre andrà a giocarsi la serie B con la prima classificata del girone della Campania, il 5 e 12 giugno.