RUGBY L’AQUILA: LA TERZA LINEA ANDREA LOFRESE TORNA AD INDOSSARE MAGLIA NEROVERDE

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila annuncia il ritorno in squadra di Andrea Lofrese, terza linea di grande esperienza e talento.

Nato a Feltre il 29 maggio 1992, Lofrese, 187 cm per 107 kg, ha una solida carriera, sia a livello giovanile che seniores.

Il percorso sportivo di Andrea è iniziato nelle giovanili del Rugby Feltre e del Benetton Treviso, mentre tra i club seniores ha vestito le maglie di Mogliano, L’Aquila e Gran Sasso. Ha inoltre rappresentato l’Italia nelle selezioni giovanili, arrivando fino all’Under 20 e confermandosi come uno dei prospetti più promettenti del rugby italiano.

Figura già nota nella storia recente del nostro club, ha partecipato ai primi giorni di attività sportiva della Rugby L’Aquila, dalla prima storica partita ad Aosta fino alla promozione dalla Serie C alla Serie B. Per motivi lavorativi, nelle ultime due stagioni non ha potuto calcare il campo, ma è rimasto sempre vicino alla squadra, sostenendo i compagni e lo staff tecnico.

“Sono entusiasta di far parte di questo gruppo – ha dichiarato, – ricco di ragazzi giovani e promettenti. Ringrazio la società per avermi dato questa fiducia, spero di ricambiare al meglio. Sto lavorando molto con i preparatori per poter tornare in campo al massimo delle mie possibilità. Ci vediamo a gennaio!”

A confermare l’importanza del ritorno di Andrea è il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, che ha dichiarato: “È con estremo piacere che posso annunciare il ritorno in campo di Andrea, già protagonista nel primo anno di vita del progetto Rugby L’Aquila che si è concluso con la vittoria del campionato di serie C. Oltre alle qualità tecniche e fisiche di indiscutibile valore, Andrea è un leader in campo e fuori e la sua scelta di tornare a vestire la maglia neroverde per dare il suo ulteriore contributo al nostro progetto è ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che ragazzi, staff e società stanno portando avanti. Bentornato Andrea!”