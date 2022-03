RUGBY L’AQUILA: LAZIO 1927 NON SI PRESENTERA’, ANNULLATA PARTITA DI DOMANI E VITTORIA A TAVOLINO

L’AQUILA – È stata annullata l’attesa partita della Rugby L’Aquila di domani, domenica 20 marzo alle 14.30, allo stadio Tommaso Fattori, a seguito della decisione dell’avversaria, la Lazio rugby 1927, comunicata nella serata di ieri, di non disputare il match.

Per la giovane compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore della Aterno gas & power, è dunque vittoria a tavolino, che vale 5 punti.

Si consolida pertanto il primato in classifica nel girone 11 della seconda fase del campionato di serie C che ha in palio la qualificazione alla serie B: Rugby L’Aquila sale infatti a 14 punti, l’Unione rugby Capitolina, ora a 6 punti, affronterà domani la Primavera rugby, che ha 4 punti. Fanalino di coda, a zero punti, la Lazio rugby 1927.

Domenica 27 marzo il campionato osserverà un turno di riposo. La Rugby L’Aquila tornerà in campo, in trasferta a Roma, domenica 3 aprile contro la Primavera rugby.