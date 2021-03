RUGBY L’AQUILA, LE CONGRATULAZIONI DELL’ASSESSORE COLONNA AI DUE ELETTI IN CONSIGLIO NAZIONALE

L’AQUILA – “Ai neo eletti del Consiglio nazionale della Federazione Italiana rugby, Giorgio Morelli e Carlo Festuccia, va il mio sincero in bocca al lupo di buon lavoro. Entrambi aquilani di nascita, entrambi tallonatori combattivi, hanno fatto la storia della palla ovale portando il nome della città dell’Aquila nel mondo, vestendo sia la maglia azzurra, sia quella di prestigiosi club internazionali”.

Lo dichiara l’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna.

“Il loro nuovo ruolo sarà senz’altro determinante per il rilancio del movimento rugbistico nazionale. Uno stimolo in più per risvegliare l’entusiasmo anche in un movimento cittadino, per decenni fucina di eccellenze, ma che ha ancora tanto da offrire a questo meraviglioso sport. Non possiamo dimenticare che il rugby assume per L’Aquila un importante aspetto identitario che va preservato e valorizzato”, aggiunge Colonna.