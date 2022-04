RUGBY L’AQUILA: L’ELENCO DEI 19 CONVOCATI PER LA PARTITA DI DOMANI CONTRO L’ARNOLD RUGBY

L’AQUILA – Tutto pronto per la partita di domani alle 15.30 della Rugby L’Aquila, prima in classifica, allo stadio Tommaso Fattori, contro l’Arnold Rugby di Roma.

Questo l’elenco dei 19 convocati: Jacopo Alfonsetti, Gregorio Alfonsetti, Pietro Antonelli, Emanuele Capocaccia, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Riccardo Corazza, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Vito Licata, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Simone Petrolati, Lorenzo Pupi e Dario Subrizi.

La partita potrà essere seguita come sempre sulla pagina faceboook della Rugby L’Aquila

Rugby L’Aquila guida la classifica del girone 11 (diviso a sua volta in due tornei, secondo la formula della ‘conference’), con 28 punti, inseguita dal Colleferro a 26 punti e dalla Capitolina a 22 punti. Dietro ci sono poi la Rugby Anzio a 14 punti, l’Appia Rugby a 13, Primavera rugby a 6, l’Arnold rugby e Lazio Rugby a 5 punti.

La prima classificata accederà alla finale con in palio la promozione alla serie B, con andata e ritorno il 5 e 12 giugno, contro la prima in classifica del girone 12, che in questo momento è la Arechi rugby di Salerno.