RUGBY L’AQUILA: NEROVERDI IN TRASFERTA A SALERNO, SCOPANO, “PRONTI A SPRINT FINALE CAMPIONATO”

L’AQUILA – Ricominciare da dove si ci era fermati, prima della lunga pausa del campionato, con la bella vittoria allo stadio Tommaso Fattori contro il Frascati rugby, per continuare a scalare la classifica. Con questa determinazione i ragazzi della Rugby L’Aquila si apprestano ad affrontare in trasferta, domenica 23 aprile alle ore 15.30, l’Arechi di Salerno, per la 15esima giornata del campionato nazionale di serie B, girone 4.

I neroverdi, guidati dall’head coach Massimo Di Marco, e dal presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power, sono in quinta posizione, a 40 punti, e tallonano a 3 punti di distanza i cugini del Polisportiva Paganica rugby.

“Ci avviamo a questo sprint finale, dopo un mese di pausa – commenta Scopano -, e saranno quattro settimane di fuoco. Lo sforzo richiesto è notevole, ma gli allenamenti hanno dato buone indicazioni, la squadra è tonica e motivatissima, siamo pronti alla sfida. Aspetto positivo è che abbiamo recuperato quasi tutta rosa, come il nostro mediano di mischia, Lorenzo Pupi, e il tre quarti Pietro Antonelli. Dobbiamo chiudere in bellezza, per far sì che la classifica possa rispecchiare il nostro effettivo valore. Non sono insomma consentite distrazioni e cali di tensione e a questo proposito gli amici del Salerno, sono sì ultimi in classifica, ma il loro campo è sempre ostico, e anche loro ci tengono a chiudere al meglio il campionato”.

Il presidente poi ringrazia i ragazzi della Rugby Esperience e dell’under 19, che disputano il campionato nazionale Elite: “abbiamo fatto allenamenti congiunti, elevandone la qualità e anche il divertimento, che è un ingrediente imprescindibile di questo sport”.

Questa la lista dei convocati: Alfonsetti Jacopo, Alfonsetti Simone, Capaccioli, Capocaccia, Centi, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Di Marco, Fiore, Lepidi, Mastrantonio, Milani, Niro, Petrolati, Pietrinferni, Pupi, Rosone, Sansone, Sebastiani, Suarez e Tasca

Questa invece l’attuale classifica: Rugby Roma Olimpic 59 punti, Cus Catania Rugby e Unione Rugby Capitolina Asd 46 punti, Polisportiva Paganica Rugby 43 punti, Rugby L’Aquila 40 punti, Frascati Rugby 38 punti, Rugby Benevento 32 punti, Roma Rugby 28 punti, Messina Rugby 23 punti, e Arechi Rugby 1 punto.

Per chi non potrà seguire in trasferta i neroverdi, sarà possibile seguire come sempre la partita in diretta streaming nella pagina facebook della Rugby L’Aquila.