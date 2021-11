RUGBY L’AQUILA: OGGI AL FATTORI SFIDA CON L’ANZIO, DIRETTA WEB

L’AQUILA – Tutto pronto per il ritorno in campo, allo stadio Tommaso Fattori, oggi alle ore 14.30, del Rugby L’Aquila, per la delicata partita contro l’Anzio Rugby, valevole per la seconda fase del campionato di serie C.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb.

Per la compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & power, e head coach Massimo Di Marco, la missione è non sbagliare e mettere un primo tassello per la qualificazione al torneo interregionale.

Allo stadio sarà possibile per i tifosi e sostenitori, – tantissimi nella prima partita in casa del 24 ottobre contro la Reathyrus -, sottoscrivere gli abbonamenti e annuncia a tal proposito Scopano: “da lunedì prossimo entrerà nel vivo il nostro progetto di autofinanziamento incentrato sull’economia circolare: per gli abbonati sarà infatti possibile cominciare ad utilizzare i voucher messi a d’ispezione dagli sponsor, che valgono uno sconto per l’acquisto di beni e servizi”.

Questo l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti (centro, mediano di apertura), Matteo Alloggia (pilone, tallonatore), Giancarlo Carnicelli (mediano), Pietro Antonelli (centro, terza linea), Carlo Cerasoli (seconda linea terza linea), Matteo Centi (pilone), Alessio Ciotti (ala), Riccardo Corazza (terza linea), Giorgio Daniele, (terza Linea), Ludovico Di Marco (estremo), Francesco D’Antonio (mediano di apertura), Alessio Di Febo (pilone), Lorenzo Fiore (seconda linea), Giacomo Lepidi (pilone, tallonatore), Vito Licata (terza linea), Andrea Lofrese (terza linea), Andrea Mastrantonio (tallonatore), Luca Niro (terza linea), Alessandro Pattuglia (terza linea), Simone Petrolati (mediano di mischia), Lorenzo Pupi (ala, mediano di mischia), Dario Subrizi (pilone, tallonatore)