RUGBY L’AQUILA: OGGI ESORDIO ALLO STADIO FATTORI CONTRO LA REATHYRUS. LA DIRETTA

L’AQUILA – L’esordio del Rugby l’Aquila allo stadio Tommaso Fattori, oggi pomeriggio diretta per la sfida contro la Reathyrus, compagine di Terni e Rieti, valevole per la seconda giornata del campionato di serie C, 1 girone Alto Lazio.

Questo l’elenco dei convocati della compagine presieduta da Mauro Scopano: Jacopo Alfonsetti, Gregorio Alfonsetti, Matteo Alloggia, Paolo Bucci, Giancarlo Carnicelli, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Giorgio Daniele, Ludovico Di Marco, Diego Di Santo, Francesco D’Antonio, Lorenzo Fiore, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Alessandro Pattuglia, Simone Petrolati, Lorenzo Pupi, Daniele Sansone e Umberto Testone.

presieduta da Mauro Scopano, Ad affiancare mister Massimo Di Marco, Alessandro Cialone, direttore tecnico, Roberto D’Antonio, allenatore ¾, Luigi Milani, allenatore avanti, Concetta Milanese, preparatore atletico.