L’AQUILA – Terminata l’intensa fase di preparazione, per la Rugby L’Aquila arriva oggi, alle 15.30, l’atteso esordio nel campionato di serie C a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dove la nuova compagine sportiva del capoluogo abruzzese sfiderà il Rugby Lions alto Lazio Asd.

La diretta potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb.