RUGBY L’AQUILA: OGGI TRASFERTA A ROMA DELLA CAPOLISTA CONTRO L’APPIA, LA DIRETTA

L’AQUILA – L’Aquila rugby domani in campo alle ore 15.30 a Roma della capolista Rugby L’Aquila contro l’Appia Rugby, sfida valevole per il campionato di serie C.

La diretta della partita potrà essere seguita come sempre sul profilo facebook https://www.facebook.com/RugbyLaquila

Questo l’elenco dei 19 convocati: Gregorio Alfonsetti, Jacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Pietro Antonelli, Emanuele Capocaccia, Matteo Centi, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Vito Licata, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Simone Petrolati e Lorenzo Pupi

La giovane compagine aquilana guida la classifica del suo girone a 33 punti, tallonata dal Colleferro a 31 punti e dall’Unione rugby Capitolina a 27 punti.

A seguire Rugby Anzio club a 14 punti, Appia rugby a 13, Primavera rugby a 11, Lazio rugby 1927 e Arnold rugby a 5 punti.

Occhi puntati alle ore 17.30 anche allo scontro diretto tra Colleferro e Capitolina.

La prima classificata del girone andrà a disputare la finale con andata e ritorno il 5 e 12 giugno, contro la prima classificata del girone 12, con in palio la promozione in serie B.