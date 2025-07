RUGBY L’AQUILA: PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI “INSIEME”

L’AQUILA – È ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 della Rugby L’Aquila.

Il titolo scelto, “Insieme”, si legge in una nota, “racchiude lo spirito con cui la società guarda al nuovo anno sportivo: coesione, appartenenza e un progetto che unisce campo e comunità, dentro e fuori lo stadio”.

“Vogliamo che ogni tifoso si senta parte attiva del nostro percorso, che possa viverlo ovunque si trovi, e in ogni forma possibile. ‘Insieme’ è la nostra parola d’ordine”, spiega il presidente Mauro Scopano.

Tutte le formule

Sono disponibili tre formule di abbonamento:

Distinti, (costo 80 euro).

Chi si abbona entro il 15 agosto riceverà un cappellino ufficiale.

Tribuna:

Centrale numerata (costo 300 euro)

Posto centrale riservato e ingresso area hospitality.

Chi si abbona entro il 15 agosto riceverà una felpa ufficiale della stagione.

Laterale: (costo 150 euro).

Chi si abbona entro il 15 agosto riceverà una felpa ufficiale della stagione.

Gold

Tribuna centrale numerata + Hospitality + Dirette streaming + Serie A + Eventi (costo 500 euro).

Chi si abbona entro il 15 agosto riceverà una felpa e un cappellino ufficiali della stagione.

Tutti gli abbonamenti includono l’accesso illimitato alle dirette streaming delle partite tramite la nuova app ufficiale della Rugby L’Aquila, per seguire ovunque la propria squadra del cuore. Gli abbonati che acquistano entro il 15 agosto riceveranno un cappellino ufficiale.

Una stagione sempre connessa

La nuova app Rugby L’Aquila è il cuore digitale dell’esperienza neroverde, per:

seguire tutte le vicende della società e restare aggiornati su notizie e novità;

consultare rose, calendari e profili degli atleti di Serie A e cadetta;

acquistare biglietti e abbonamenti in pochi click;

accedere allo shop ufficiale e acquistare merchandising neroverde;

guardare le partite in diretta (da quest’anno in modalità pay-per-view, per sostenere concretamente la società);

controllare classifiche e risultati in tempo reale;

ricevere offerte e promozioni esclusive dagli sponsor riservate ad abbonati e tifosi.

Conferme e novità

La stagione si apre con una notizia importante: è stato rinnovato Joaquin François Wyss, tra i protagonisti dello scorso campionato e, nei prossimi giorni verranno annunciati nuovi acquisti, tra cui atleti stranieri e nomi aquilani di grande spessore, pronti a rafforzare la rosa e dare slancio al progetto tecnico del Club.

La Cadetta

Anche per questa stagione, le partite della Cadetta saranno a ingresso libero

Abbonarsi è semplice

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti:

presso la sede del club in via Vicentini 1, 67100 L’Aquila; online tramite la app ufficiale.

Per chi sceglierà di non sottoscrivere un abbonamento stagionale, sarà comunque possibile vivere l’emozione del rugby neroverde attraverso l’acquisto del biglietto singolo per ogni partita casalinga della Prima Squadra.

Il prezzo per l’accesso alla Tribuna centrale numerata è di 25 euro a partita. Per la Tribuna laterale il costo è di 10 euro, mentre per il settore Distinti il biglietto ha un prezzo simbolico di 5 euro.

In alternativa, per chi non potrà essere presente allo stadio, sarà possibile seguire le dirette streaming della prima squadra sulla nostra app ufficiale, al costo mensile di 10 euro o al costo annuale di 50 euro.

Foto di Massimo Vignini.