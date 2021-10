RUGBY L’AQUILA: PIETRUCCI, “ONORE AL MERITO A IMPRENDITORI CHE SOSTENGONO LO SPORT E IL SOCIALE”

L’AQUILA – “Il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, ha la mia stessa età ha vissuto una gioventù aquilana, ha studiato, si è laureato, è diventato un professionista e un grande imprenditore e ora dimostra veramente grande attaccamento per questa città. Non appartiene alla categoria degli imprenditori che poi non reinvestono sul territorio. Sostiene economicamente anche l’attività del circolo tennis e ora ha intrapreso questa avventura nel rugby aquilano”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, presidente del circolo tennis Peppe Verna dell’Aquila, questa sera alla’Auditorium del Parco nel corso della presentazione dello staff tecnico-societario e della formazione del sodalizio che il prossimo 17 ottobre parteciperà al campionato di serie C.