RUGBY L’AQUILA PRESENTA SQUADRA E SOCIETA’ ALL’AUDITORIUM DEL PARCO, LA DIRETTA

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila si presenta alla città: la società costituita nelle scorse settimane su iniziativa dell’imprenditore Mauro Scopano, per rilanciare questa storica disciplina sportiva, illustrerà a sportivi e cittadini programmi, progetti ed idee per il futuro, oggi alle ore 18,15, presso l’Auditorium del Parco, in Viale delle Medaglie d’Oro, a L’Aquila. Abruzzoweb segue in diretta l’evento.

Con l’occasione, tra le altre cose, saranno presentate squadra, staff tecnico e quadri societari che si apprestano a cominciare il campionato di serie C, il prossimo 17 ottobre.

“Vogliamo condividere con sportivi, cittadini ed istituzioni il progetto di alto profilo su cui stiamo lavorando, basato sulla sostenibilità e credibilità – spiega il presidente Scopano, patron di Aterno Gas&Power -. Come anticipazione, posso dire che l’obiettivo è tornare in alto con una programmazione triennale per arrivare a vincere ma nello stesso tempo a strutturare il nuovo sodalizio. Io e il mio staff siamo molto motivati in questa nuova avventura”.

La serata sarà presentata dalla giornalista Claudia Mercurio ed allietata da intermezzi musicali del Maestro Giuliano De Angelis. Tra gli interventi quello del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Alla luce della restrizioni legate alla pandemia, l’ingresso in sala sarà consentito a sole 62 persone, con la priorità per gli abbonati che hanno sottoscritto l’abbonamento dopo la campagna lanciata nei giorni scorsi.

Per consentire la partecipazione anche a coloro che non riusciranno ad assistere dal vivo alla serata, la società trasmetterà in diretta l’evento sulla propria pagina facebook.