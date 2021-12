RUGBY L’AQUILA: PRIMA SEMIFINALE IN TRASFERTA CONTRO LA PRIMAVERA ROMA, DIRETTA WEB

L’AQUILA – Tutto pronto dopo una intensa settimana di preparazione atletica e tattica per la sfida di oggui della Rugby L’Aquila, alle ore 12.15, contro la Primavera Roma, semifinale di andata per la qualificazione al campionato interregionale di serie C, sul campo 2 del complesso Sapienza Sport in via Fornaci di Tor di Quinto 64 a Roma. Il ritorno è previsto invece allo stadio Tommaso Fattori il 19 dicembre.

La partita sarà come sempre trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook “Rugby L’Aquila” e ricondivisa su AbruzzoWeb. Occhi puntati anche sull’altra semifinale, del girone, tra l’Arnold rugby e la Rugby Roma.



Domenica scorsa, al termine di una partita avvincente, la Rugby L’Aquila ha mancato la qualificazione nel girone delle prime classificate perdendo, al termine di una gara combattutissima, contro la Capitolina, con risultato finale di 18 a 13.

Commenta il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, amministratore di Aterno Gas&Power: “È stata una settimana di recupero dal grande sforzo messo in campo contro la Capitolina, a seguito di una sconfitta certo, ma da cui siamo usciti a testa alta. I ragazzi sono molto carichi, consapevoli che l’obiettivo della qualificazione al torneo interregionale è alla nostra portata”.

E aggiunge: “in realtà un obiettivo è stato già raggiunto, nel nostro progetto sportivo a medio lungo termine. Siamo nati come società solo pochi mesi fa, e già si è plasmata una squadra con carattere e identità, che sono i due dei presupposti se si vuole centrare la qualificazione in serie B”.

Purtroppo l’head coach Massimo Di Marco, dovrà fare a meno domani degli infortunati Daniele Sansone, Andrea Lofrese e Giancarlo Carnicelli

Questo l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti (centro, mediano di apertura), Gregorio Alfonsetti (seconda linea, terza linea), Matteo Alloggia (pilone, tallonatore), Emanuele Capocaccia (ala), Matteo Centi (pilone), Carlo Cerasoli (seconda linea terza linea), Alessio Ciotti (ala), Riccardo Corazza (terza linea), Francesco D’Antonio (mediano di apertura), Giorgio Daniele, (terza Linea), Alessio Di Febo (pilone), Lorenzo Fiore (seconda linea), Giacomo Lepidi (pilone), Luigi Milani (pilone), Andrea Mastrantonio (tallonatore), Luca Niro (terza linea), Alessandro Pattuglia (terza linea), Simone Petrolati (mediano di mischia), Lorenzo Pupi (ala, mediano di Mischia) e Umberto Testone (pilone).