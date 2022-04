RUGBY L’AQUILA: PRIMAVERA RUGBY NON SCENDERA’ IN CAMPO, ANNULLATA PARTITA DI DOMANI A ROMA

L’AQUILA – Non si disputerà domani la partita tra Rugby L’Aquila e la Primavera. La compagine romana ha infatti annunciato che non scenderà in campo per la sfida valevole per il campionato di qualificazione della serie C.

Vittoria a tavolino e 5 punti per la compagine aquilana, che conferma il primo posto in classifica nel suo torneo del girone 11, salendo a 19 punti, inseguita da Unione Rugby Capitolina a 11 punti, Primavera a 5 punti e Lazio a zero punti.

Domani l’Unione rugby Capitolina affronterà la Lazio Rugby.

La Rugby L’Aquila affronterà in casa l’Unione rugby Capitolina domenica 10 aprile allo stadio Tommaso Fattori.