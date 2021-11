RUGBY L’AQUILA: RINVIATA AL 14 NOVEMBRE GARA A ROMA CON CAPITOLINA E VALEVOLE PER SECONDA FASE

L’AQUILA – La sfida valevole per il seconda fase del campionato di serie C in programma domani a Roma tra la Rugby L’Aquila e la Capitolina è stata rinviata al 14 novembre prossimo: la decisione è stata adottata dalla federazione nella giornata di ieri ma non sono state rese note le motivazioni, come sottolinea, senza fare comunque polemiche, il presidente aquilano.

La squadra di mister Massimo Di Marco si è qualificata per la seconda fase vincendo, domenica scorsa, in trasferta con il Santa Marinella, con il netto punteggio di 31 a 10, in una gara che ha visto la presenza in terra laziale di 50 tifosi.

A riprova del sempre crescente interesse intorno al progetto varato dalla neonata società teso al rilancio della palla ovale cittadina.

“Ci dispiace per questo improvviso rinvio – spiega Mauro Scopano, amministratore della Aterno Gas & Power -, eravamo pronti a confrontarci con i nostri quotati avversari nella importante gara di domani che è stata fissata per domenica prossima 14 novembre quando il calendario osserverà un turno di riposo che era stato previsto dalla federazione qualora ci fossero stati problemi con il covid. Comunque, siamo in fiducia, la squadra, sempre più al completo, si allena con grande intensità e anche l’entusiasmo intorno a noi e al nostro progetto è sempre più evidente. Siamo molto contenti di quanto stiamo facendo dentro e fuori il campo e continuiamo a lavorare per costruire qualcosa di rilevante con il sostegno tangibile dei tifosi. E domenica prossima sarà anche un test per le nostre ambizioni – conclude il presidente del Rugby L’Aquila.