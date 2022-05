RUGBY L’AQUILA: SFIDA AL FATTORI CONTRO IL COLLEFERRO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta dallo stadio Fattori contro il Colleferro, decisiva per la Rugby L’Aquila per conquistare con una giornata di anticipo, l’accesso alla finale del 5 e 12 luglio con il palio la promozione in serie B.



Nel girone 11 della serie C i neroverdi, dopo la sofferta e bella vittoria di domenica scorsa contro l’Appia, hanno consolidato la posizione di testa a 38 punti, inseguiti proprio dal Colleferro a 32 punti e dalla Capitolina a 31 punti.

Ottenere nel tempio del rugby aquilano i 4-5 punti consentirebbe dunque alla Rugby L’Aquila di conquistare la finale, che sarà disputata con la prima classificata del girone sud, l’Arechi di Salerno, che in base all’estio del sorteggio che si è svolto nei giorni scorsi disputerà l’andata in casa, e fuori casa la partita di ritorno.