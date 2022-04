RUGBY L’AQUILA: SFIDA DELLA CAPOLISTA DOMENICA A ROMA CONTRO LA LAZIO RUGBY

L’AQUILA – Dopo la pausa delle festività pasquali, la capolista Rugby L’Aquila torna in campo domenica prossima alle 18.30 a Roma, contro la Lazio Rugby, sfida valevole per il campionato di serie C.

La giovane compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore della Aterno gas & power, è reduce dall’importante vittoria per 22 a 19, contro l’Unione rugby Capitolina allo stadio Tommaso Fattori.

Rugby L’Aquila nella classifica generale dei due tornei in cui è suddiviso il girone 11 di qualificazione, in modalità “conference”, è prima con 23 punti, segue Colleferro a 21 punti, Unione rugby Capitolina a 17, Rugby Anzio a 13, Appia rugby a 9, Primavera rugby a 6, Arnold e Lazio rugby a 1 punto.

La Rugby L’Aquila ha fatto 112 punti e ne ha subiti 41, con una differenza punti di 71. Il Colleferro ha fatto ben 229 punti subendo 186, e da una migliore differenza punti, pari a 143.

La prima classificata andrà a giocarsi la finalissima il 12 giugno che vale la promozione in serie B.

Nel girone di andata la partita, prevista al Fattori contro la Lazio Rugby non si è disputata, in quando la squadra ospite non si è presentata in campo, con conseguente vittoria a tavolino della Rugby L’Aquila.

Commenta l’head coach Massimo Di Marco: “Dopo la bella vittoria contro la Capitolina la squadra è carica e motivata. Domenica prossima non dovremo in nessun modo pensare che sarà una sfida facile, non conta nulla che la Lazio rugby abbia un solo punto in classifica. Basti pensare che questo punto lo ha preso con una prova molto buona proprio con la Capitolina. Per noi non devono esistere partite facili.”