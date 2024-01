RUGBY L’AQUILA SI LAUREA CAMPIONE D’INVERNO AL FATTORI SPETTACOLO E 80 A 0 CONTRO IL MESSINA

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila si laurea campione di inverno del campionato di serie B, dopo la partita del giro di boa contro il Messina che viene vinta dai neroverdi con il punteggio di 80 a zero

All’ombra di un Gran Sasso innevato è Sansone ad aprire le danze dopo un delizioso assist di Pupi che esplora la profondità per il centro dell’Aquila che deve solamente schiacciare l’ovale.

Il primo tempo è un assolo neroverde con i ragazzi aquilani che si stabiliscono per tutti i 40 minuti nella metà campo messinese andando a segno ben sei volte con Luca Niro, Galliano, Zaccagno e due volte con Simone Alfonsetti.

La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 40 a 0 in favore dei padroni di casa che non lasciano alcuno spazio agli isolani costretti a difendere per tutto il tempo sulla propria linea di meta.

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo con una marcatura di Di Stefano che mette sempre più distanza tra gli aquilani e il Messina. Al ventesimo è Bucci a marcare l’ottava meta dell’incontro grazie a un calcetto di Pietrinferni dietro la linea dei tre quarti del Messina e che porta i neroverdi oltre 50 punti. L’Aquila continua a segnare con un’ottima marcatura del pilone Sebastiani che segna dopo un break e due finte da tre quarti consumato per il temporaneo 61 a 0 in favore dei neroverdi. La decima meta arriva dalle mani di capitan Fiore che sfrutta il mancato ingaggio della maul avversaria e attaccando si allunga per schiacciare l’ovale oltre la linea di meta. Il secondo tempo si chiude con le mete di Petrolati e Pupi (premiato come man of the match) che chiudono così il tabellone con il punteggio di 80 a 0.

Marcatori: Niro, S. Alfonsetti (2), Galliano, Zaccagno, Di Stefano, Bucci, Sebastiani, Fiore, Petrolati, Pupi

Trasformazioni: Lorenzo bucci 9/11