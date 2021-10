RUGBY L’AQUILA SI PRESENTA ALLA CITTÀ: PARTITE AL FATTORI E VOUCHER 110 EURO A SOSTENITORI

L’AQUILA – L’ambizione di far tornare grande il rugby aquilano, e pieni gli spalti dello stadio Tommaso Fattori.

Con un progetto di medio termine sostenibile, attraverso strumenti innovativi di economia circolare come il voucher al 110 per cento a favore dei tifosi abbonati da utilizzare per acquisti presso gli sponsor. Puntando su una squadra giovane e già motivatissima.

Questo è Rugby L’Aquila, nuova compagine sportiva che si è presentata questo pomeriggio all’Auditorium del parco del Capoluogo, alla presenza del presidente, Mauro Scopano, imprenditore aquilano, amministratore delegato dell’Aterno Gas & Power, della dirigenza, dello staff tecnico, e di tutti gli atleti, che si apprestano ad esordire nel campionato di serie C, il prossimo 17 ottobre.

Presenti all’evento il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore regionale con delega allo Sport, Guido Liris, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto, Giorgio Morelli, gloria del rugby aquilano e vice presidente della Federazione italiana rugby (Fir), Mario Molina, presidente Fir Abruzzo, i soci della Rugby L’Aquila Marco Castellani, vicepresidente, Berardino De Angelis, consigliere, Guido Passerini, consigliere, il team manager Diego Sterpone, il responsabile commerciale Matteo Lombardi.

La serata è stata presentata dalla giornalista Claudia Mercurio, con intermezzi musicali del Maestro Giuliano De Angelis.

Proiettate in anteprima le immagini delle divise della Rugby L’Aquila che saranno indossate nel campionato di serie C: la prima maglia bianca e con nero e verde a colorare le spalle, la seconda maglia rossa con fascia blu, in entrambi i casi dunque con il richiamo ai colori identitari del rugby e dello sport aquilano.

“Se oggi siamo qui è merito di un intero team – ha esordito Scopano – di persone che hanno deciso di metterci la faccia e il cuore. Il progetto si basa su una logica di medio termine, e su una pianificazione economica capace di garantire nel tempo autonomia finanziaria. Lo sport è sostenibilità e radicamento con il territorio, la stessa filosofia che in epoca di globalizzazione mi impegno a perseguire anche nella mia attività imprenditoriale”.

Scopano ha poi illustrato l’originale iniziativa pensata per sostenere la Rugby L’Aquila, “Agli sponsor vogliamo offrire qualcosa di più del classico ritorno di immagine, e abbiamo ideato così un meccanismo di economia circolare, il tifoso potrà sottoscrivere un abbonamento da sostenitore di 100 euro, ricevendo in cambio un buono sconto da 110 euro, da spendere presso le attività commerciali aquilane che aderiscono all’iniziativa. I voucher sconto saranno gestiti tramite una apposita app, e una piattaforma da noi ingegnerizzata. Si potrà così anche rendicontare il valore aggiunto di cui sarà beneficiario il territorio”.

A seguire ha confermato il sindaco Biondi, “Lo stadio Fattori ospiterà le partite in casa della Rugby L’Aquila: abbiamo concesso, infatti, il nulla osta all’utilizzo. Il rugby torna a casa, dunque. Credo che sarà straordinario godere ancora del nostro storico campo. È anche questo un concreto modo di sostenere una nuova sfida che è sicuramente quella della compagine societaria, dei giocatori, ma anche della comunità tutta che con il rugby ha un legame affettivo radicato e che, tra l’altro, si sta preparando a raccogliere un anno intenso di successi con le iniziative legate alla capitale europea dello sport. Vi aspettiamo dal 17 ottobre al Fattori”.

Momento clou della serata l’ingresso, tra gli scroscianti applausi, sul palco dell’Auditorium dei trenta giocatori, di cui 28 aquilani doc, assieme allo staff tecnico, composto da Alessandro Cialone, direttore tecnico, Massimo Di Marco, head coach, Roberto D’Antonio, allenatore ¾, Luigi Milani, allenatore avanti, Concetta Milanese, preparatore atletico.

Ha detto il capitano, il 31enne aquilano Lorenzo Fiore, seconda linea: “La motivazione può avere alti e bassi, dunque è importante essere sempre carichi e non perdere mai la concentrazione, per dare sempre il massimo. In ogni modo l’importante è divertirsi, sia durante gli allenamenti che durante la partita. Noi ce la metteremo tutta per essere all’altezza della sfida che ci è stata proposta”.

Ha aggiunto il direttore tecnico Cialone: “Siamo orgogliosi di essere qui, di iniziare un percorso avvincente, siamo davanti ad un libro con pagine bianche tutte da scrivere. La squadra è in via di costruzione, stiamo mettendo a punto gli assetti, e allenamento dopo allenamento si sta creando il giusto feeling. Ci sono tutte le premesse per fare bene”.

Ha concluso il vice presidente della Fir, Giorgio Morelli: “Vediamo stasera l’essenza, l’anima della nostra città, lo sport è cultura ed è arte, ma è importante che ci sia dietro un progetto non solo basato sulla passione e la buona volontà. Serve infatti solidità tecnica e finanziaria. Questi meravigliosi ragazzi devono avere l’ambizione di poter giocare in nazionale, come tanti aquilani hanno fatto prima di loro. Il rugby ha bisogno dell’Aquila e L’Aquila ha bisogno del rugby”

I GIOCATORI DELLA RUGBY L’AQUILA

Gregorio Alfonsetti, Jacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Pietro Antonelli, Paolo Bucci, Giancarlo Carnicelli, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Alessio Ciaglia, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Ludovico Di Marco Gasbarre, Stefano Di Profio, Diego Di Santo, Lorenzo Fiore , Giacomo Lepidi, Vito Licata, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro , Andrea Papa, Alessandro Pattuglia, Simone Petrolati, Lorenzo Pupi, Daniele Sansone, Dario Subrizi e Umberto Testone.