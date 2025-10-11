RUGBY L’AQUILA: TERMINATA PREPARAZIONE, DOMANI TEST MATCH CONTRO LIONS ALTO LAZIO

L’AQUILA – Ultimo test prima del via ufficiale al campionato per La Rugby L’Aquila, che domenica 12 ottobre, alle 15.30, affronterà allo Stadio Tommaso Fattori i Lions Alto Lazio Rugby.

Dopo settimane di intenso lavoro sul campo, lo staff tecnico aquilano considera la partita un banco di prova importante per misurare i progressi del gruppo e consolidare gli schemi di gioco in vista della stagione 2025/2026.

L’assistant coach Riccardo Parisse ha sottolineato che i Lions rappresentano un avversario di valore, avendo sfiorato la promozione lo scorso anno, e che il test sarà utile a perfezionare la tenuta atletica e mentale dei giocatori. “Sono sicuro che questo match potrà darci ulteriori spunti e sarà utilissimo a consolidare il nostro sistema di gioco e a permettere ai ragazzi di mettere minuti sulle gambe per arrivare pronti e confidenti all’inizio del campionato.”

Per Parisse, la squadra sta bene e il morale è alto. Negli ultimi mesi, il lavoro svolto sul piano tecnico e umano ha permesso di creare un ambiente coeso e motivato. “Abbiamo qualche piccolo infortunio – prosegue, – fortunatamente in via di risoluzione. Tutti stanno dimostrando una disponibilità enorme: siamo molto esigenti con loro, ma rispondono alla grande. Ogni giorno vedo un gruppo più unito, consapevole e concentrato sull’obiettivo comune.”

Un cenno va anche al percorso condiviso da Parisse con molti degli atleti in rosa, fin da quando erano bambini, evidenziando quanto questo legame umano contribuisca alla solidità del gruppo. “Ho iniziato ad allenare quando molti di loro avevano l’età dei miei figli, e ho avuto la fortuna di crescere insieme a loro, come uomo e come tecnico. Li ho visti passare dai 6-7 anni all’età adulta. Negli ultimi anni ho allenato anche i ragazzi dell’Under 18 di Rugby Experience che oggi ritrovo in prima squadra: con loro si è creato un legame davvero forte.”

“Stiamo cercando di consolidare le cose positive e correggere gli errori del passato – conclude il presidente Mauro Scopano -. Il campionato di Serie A2 è molto impegnativo, ma lo abbiamo testato lo scorso anno con buoni risultati. L’obiettivo resta crescere, consolidare l’aspetto societario e rafforzare il gruppo dei ragazzi. Ci aspetta un bel campionato e ci sarà da divertirsi su entrambi i fronti, anche con la squadra cadetta.”