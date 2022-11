RUGBY L’AQUILA: TERZA VITTORIA CONSECUTIVA, AL FATTORI  36 A 8 CONTRO L’ARECHI SALERNO

L’AQUILA – Terza vittoria di seguito per il rugby L’aquila nel Girone 4 del campionato nazionale di serie B: questa volta a capitolare allo stadio Tommaso fattori, è stata l’Arechi di Salerno, con un netto e perentorio 36 a 8 a favore della compagine neroverde del coach Massimo Di Marco.

Apre le danze, al 4’, Petrolati, che trasforma anche la meta appena messa a segno. Accorcia le distanze al 7’ il Salerno con un calcio piazzato. La Rugby L’Aquila però mette subito le cose in chiaro, con quattro mete di fila: al 26’ di Niro trasformata da Petrolati, al 38’ di Lepidi, al 42’ ancora da un incontenibile Petrolati e al 50’ meta Suarez, non trasformate.

Accorcia al 70′ il Salerno. Mette definitivamente in cassaforte il risultato Fiore al 75’, con meta trasformata da D’Antonio.