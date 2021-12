RUGBY L’AQUILA TORNA AL FATTORI, DOMENICA SEMIFINALE CON PRIMAVERA ROMA

L’AQUILA – Grande attesa per la partita di domenica prossima della Rugby L’Aquila allo stadio Tommaso Fattori, valevole per il ritorno della semifinale contro la Primavera Rugby, nel girone di qualificazione al torneo interregionale.

Fervono intanto i preparativi per l’inaugurazione della sede della società, in Via Vicentini, nel palazzo Del Tosto, mercoledì 22 dicembre alle 18.30, con a seguire la cena di Natale, con giocatori, società e sostenitori.

Giornate intense dunque per la giovane formazione aquilana, di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas &power e che ha come head coach Massimo Di Marco.

Domenica scorsa in archivio l’ottima affermazione nella partita di andata contro la Primavera rugby, con il punteggio di 13 a 15. Match dai due volti che ha visto la compagine aquilana esprimere concretezza e solidità nel primo tempo, per poi subire il ritorno dei padroni di casa nel secondo tempo, ma riuscendo a serrare le fila e a portare a casa il prezioso risultato, con due mete di Carlo Cerasoli e una di Simone Petrolati.

Commenta il presidente Scopano: “domenica al Fattori partiamo da un vantaggio prezioso, avremo dalla nostra il sostegno e il calore del pubblico, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, la Primavera è una avversaria temibile, che schiera anche giocatori della prima squadra che milita in serie B. Dobbiamo insomma stringere i denti, e confermare sul campo e con i fatti la crescita di gioco e mentalità che si è vista nelle ultime due competizioni”.

Per quanto riguarda l’inaugurazione della sede, Scopano spiega che “sarà pienamente fruibile da inizio gennaio, e rappresenterà un prezioso e accogliente luogo di incontro per i nostri tifosi, i giocatori, e lo staff, dove sarà possibile anche acquistare gadget e sottoscrivere abbonamenti”.

A proposito di merchandising firmato Rugby L’Aquila, già domenica prossima allo stadio sarà possibile acquistare sciarpe, plaid, berretti e scaldacollo.

Per quanto riguarda infine la cena di Natale, l’appuntamento è alle ore 20.30 è al ristorante Cacio e Pepe da Massari a Scoppito. Le prenotazioni dovranno però avvenire entro domenica, telefonando al numero 349.741.3547 e sarà possibile effettuarle anche di persona allo stadio, in occasione della partita. Si dovrà essere dotati di super-green pass.