RUGBY L’AQUILA: TUTTO PRONTO PER IL DERBY CON IL PAGANICA AL FATTORI, L’ELENCO DEI CONVOCATI

L’AQUILA – Grande attesa e massima concentrazione per la grande sfida di domenica 29 gennaio, tra Rugby L’Aquila e Polisportiva Paganica, il derby aquilano della palla ovale, che avrà inizio alle 14.30, allo stadio Tommaso Fattori, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B, girone 4.

Per la compagine neroverde, guidata mister Massimo Di Marco, head coach, e con presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas& power, si tratta del ritorno in campo dopo la lunga pausa del campionato, e dopo il rinvio, causa neve, della partita della scorsa settimana contro Us Roma.

Questo l’elenco dei convocati: Alfonsetti Simone, Antonelli, Bologna, Breglia, Corazza, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Di Marco, Fiore, Iezzi, Lepidi, Licata, Mastrantonio, Niro, Rosone, Sacco, Santavenere, Sebastiani, Suarez e Tasca

La Rugby L’Aquila è reduce da un ciclo negativo, segnato dalle sconfitte, prima della pausa, contro la capolista Rugby Roma olimpic e il Messina Rugby, entrambe in trasferta.

Sarà a maggior ragione determinante, per una ripartenza all’altezza delle ambizioni dei neroverdi e di quanto, a prescindere dal risultato, è stato mostrato in campo, il derby con i cugini della Polisportiva Paganica, quarta in classifica, ma con una partita in meno, dietro a Rugby Roma Olimpic, Cus Catania e Unione Rugby Capitolina cadetta.

A rendere ancor più elettrizzante la sfida, il fatto che i neroverdi cercheranno anche la rivincita rispetto alla partita di andata, nella quale Polisportiva Paganica si è affermata sui neroverdi di stretta misura, e dopo una competizione che non ha lesinato emozioni e colpi di scena.

Commenta il team manager neroverde, Diego Sterpone: “sicuramente per noi è una partita molto sentita, il primo derby con Paganica che disputiamo in casa. Entrambe le squadre non giocano dal 18 dicembre, ma per quanto ci riguarda i ragazzi si sono allenati bene e con grande intensità. Speriamo pertanto di portare a casa il risultato. In ogni caso sarà una bella giornata di sport, per tutta la città, e tutti gli aquilani. A maggior ragione, confidiamo in una importante cornice di pubblico al Fattori”.

I neroverdi domenica dovranno ancora una volta fare a meno degli infortunati Simone Pertrolati, Daniele Sansone e Lorenzo Pupi, che purtroppo non sono riusciti a recuperare.

A prescindere da quello che sarà il risultato, le due compagini e rispettivi tifosi celebreranno insieme allo stadio Fattori il Terzo tempo, a cementare una amicizia sportiva ed umana, e che sarà a cura del ristorante Pisellino uova e farina.

Questa l’attuale classifica, tenuto conto che Rugby L’Aquila ha una partita da recuperare, assieme ad Us Roma, e alla stessa Paganica e al Benevento: in testa a 39 punti la Rugby Roma Olimpic, seconda con 31 punti il Cus Catania, terza con 27 punti l’Unione Rugby Capitolina cadetta. Seguono con 26 punti la Polisportiva Paganica, con 23 il Frascati Rugby, con 20 il Benevento, con 17 la Rugby L’Aquila, con 16 la US Roma, con 14 il Messina Rugby, fanalino di coda con un punto l’Arechi Salerno.

Biglietti d’ingresso 10 euro, ingresso gratuito per gli under 18.