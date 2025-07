RUGBY L’AQUILA: UGO D’ONOFRIO, DALLA SERIE A ELITE UN RITORNO TUTTO CUORE IN NEROVERDE

L’AQUILA – “Sono cresciuto con L’Aquila Rugby che giocava e rappresentava un’eccellenza del rugby italiano. Oggi torno a casa con i sogni di quel bambino di rappresentare la sua città e riportarla allo splendore che merita. Ci aspetta una stagione tosta e combattuta, ma so che con il sostegno della Città, di una società solida e di un tifo invidiabile possiamo come squadra fare davvero bene e divertirci. Da parte mia sicuramente ci sarà sempre la massima determinazione, passione e fiducia in quello che possiamo fare. Voglio portare la mia esperienza e vivere finalmente questo ambiente che per me è sempre stato casa”.

Una dichiarazione d’amore per i colori aquilani, quella di Ugo D’Onofrio, che inorgoglisce tutto il Club Rugby L’Aquila: “diamo il benvenuto a un giocatore dalla solida esperienza, che ha scelto di tornare e sposare il nostro progetto sportivo con competenza ed entusiasmo”, si legge in una nota.

Ugo D’Onofrio è nato all’Aquila il 19 marzo 1995, pesa 105 kg ed è alto 198 cm. Gioca seconda o terza linea, è stato membro delle Accademie di Roma e Parma. Ha esordito giovanissimo nella prima divisione nazionale con L’Aquila Rugby Club per poi trasferirsi a Calvisano dove in due stagioni ha disputato due finali e vinto un titolo nel 2017, dal 2018 al 2025 è stato uno dei pilastri della mischia amaranto-oro delle Fiamme Oro Rugby. I

n queste stagioni ha totalizzato più di 140 presenze ai massimi livelli nazionali. Il Rugby è una “questione di famiglia” per Ugo, figlio di Bruno e nipote di Marco, splendidi Campioni d’Italia nel 1994 con L’Aquila Rugby. Un rinforzo di assoluto valore che ha acceso l’entusiasmo di tutto l’ambiente.

I giovani neroverdi hanno iniziato la preparazione agli ordini dello staff tecnico guidato dall’Head Coach Luigi Milani e attendono per la prossima settimana l’arrivo del nuovo acquisto argentino, il tallonatore di Rosario Matias Masetti.

Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti, tutti i dettagli sono disponibili sull’app ufficiale, presente sul play store di google e sull’app store per i dispositivi apple.

Foto di Massimo Vignini