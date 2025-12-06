RUGBY L’AQUILA: UNA DOMENICA TRA FIRENZE E IL FATTORI, IN CAMPO SERIE A E CADETTA

L’AQUILA – Fine settimana intenso per la Rugby L’Aquila, attesa da un doppio impegno che coinvolgerà sia il Primo XV in Serie A, impegnato in trasferta sul campo dell’Unione Rugby Firenze, sia la squadra Cadetta, che domenica 7 dicembre alle 14.30 ospiterà il Pescara Rugby al “Tommaso Fattori” nel campionato di Serie C.

L’attenzione principale è rivolta alla sfida della Serie A in Toscana, una trasferta tutt’altro che semplice per i neroverdi. L’Unione Rugby Firenze, nonostante un avvio di stagione segnato da qualche difficoltà dopo il cambio di guida tecnica, resta una formazione solida e storicamente difficile da affrontare nel proprio impianto.

A presentare la gara è il tecnico aquilano Luigi Milani: “Firenze è una squadra molto competitiva. Lo scorso anno la vittoria ci è sfuggita negli ultimi minuti e speriamo di non ripetere gli stessi errori. Servirà una prestazione di altissimo livello per portare a casa punti preziosi e proseguire nel nostro cammino”.

Quattro vittorie nelle prime quattro gare certificano un avvio di stagione molto positivo, ma in casa neroverde resta alta la concentrazione: “Stiamo esprimendo un buon rugby – aggiunge Milani – ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora. Il gruppo sta lavorando con grande impegno.”

I convocati, serie A

Antonelli R., Biondi, Bucci, Caporale, D’Onofrio, Fiore, François Wyss, Gioia, Gianvincenzo, Iovenitti, Lepidi, Lofrese, Marra, Marzi, Masetti, Nardantonio, Paolucci, Pietrinferni, Petrolati, Romano, Santantonio, Sciarra A., Sebastiani, Sorrentino, Suarez.

Parallelamente, al Fattori scenderà in campo la Cadetta guidata da Mattia Valdrappa. Dopo la pausa, lo staff ha lavorato soprattutto sulla preparazione atletica: “Abbiamo intensificato il lavoro fisico con Mattia Cecchetti e Francesco Sette – spiega il coach – e i ragazzi hanno risposto in maniera eccellente.”

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria, con i rientri di Marozzi, Sciarra e Barone, mentre altri atleti torneranno a pieno regime nel girone promozione. Il Pescara si presenta come un avversario ostico e in corsa per le posizioni alte della classifica: “Per loro sarà una partita speciale – conclude Valdrappa – dovremo essere attenti e precisi per portare a casa il risultato.”

I convocati Cadetta

Barone, Godoleshi, Molinari, Quaglieri, Divin, Safet, Marozzi, Albano, Spongy, Palmeri, Colasanti, Nicchi, Sciarra, Valdrappa, Gabrielli, Passadoro, Caporale, Calabrese, Alfonsetti, Capocaccia, Angelucci, Cimini.

“La trasferta di Firenze – conclude, infine, il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano – rappresenta un passaggio importante per misurare la solidità del nostro progetto tecnico. I risultati stanno premiando il lavoro fatto, ma sappiamo che ogni domenica in Serie A è una battaglia. Allo stesso tempo, il match della Cadetta contro Pescara al Fattori è un’altra occasione per valorizzare il nostro vivaio. Invito tutta la città a sostenere i ragazzi: sentire il calore del pubblico è fondamentale”.