RUGBY L’AQUILA: VITTORIA AL CARDIOPALMA CONTRO LA CAPITOLINA, DECIDE CALCIO PIAZZATO DI PUPI

L’AQUILA – Grande affermazione oggi pomeriggio allo stadio Tommaso Fattori per la Rugby L’Aquila, che ha battuto all’esito di un match al cardiopalma, l’Unione rugby Capitolina, con il risultato di 22 a 19, ottenuto grazie ad un decisivo calcio piazzato di Lorenzo Pupi all’ottantesimo minuto.

Ora la giovane compagine del capoluogo guida saldamente la classifica del suo torneo di qualificazione del campionato di serie C, a 23 punti, con l’Unione rugby capitolina tenuta a distanza a 17 punti.

Il match non è era cominciato bene per i neroverdi, con la Capitolina subito in meta, non trasformata. A portare poi il risultato sul 5 a 5 una meta, anch’essa non trasformata, di Lorenzo Pupi. Nel secondo tempo la Rugby L’Aquila, sospinta dal calore e l’incitamento del suo pubblico sugli spalti, dilaga, portando il risultato sul 19 a 5 grazie alle mete di Giacomo Lepidi e Carlo Cerasoli, entrambe trasformate da Pupi.

I neroverdi hanno poi subito, anche troppo il ritorno della Capitolina che è riuscita con due mete a riportare il risultato sul 19 a 19.

All’ultimo minuto il calcio piazzato da angolatura non favorevole, magistralmente messo a segno da Pupi, ha regalato la vittoria ai neroverdi.

Man of the match Jacopo Alfonsetti

Commenta il presidente Mauro Scopano, amministratore della Aterno gas & power: “Una vittoria ampiamente meritata, contro una squadra di grande spessore, virtualmente di categoria superiore. Nel primo tempo ci è mancata la capacita di finalizzare le tante occasioni create, potevano chiudere la partita molto prima. Va detto che però vincere in questo modo rocambolesco, all’ultimo secondo, ha regato a tutti momenti di grande emozione e gioia liberatoria”