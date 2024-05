L’AQUILA – La Rugby L’Aquila espugna Messina con un secco 36 a 3 e vola oggi in serie A, irragiungibile oramai alla testa del girone 4 del campionato di serie B, anche dall’inseguitrice Us Roma che ha una partita da recuperare.

Grande festa e attesa per il ritorno in città dei neo promossi giocatori, dell’head coach Emanuele Lo Greco e di tutto lo staff tecnico, dei tifosi che sono andati in trasferta, della società capitanata dall’imprenditore Mauro Scopano. Nel seguente video la partita integrali i festeggiamenti.

https://www.facebook.com/RugbyLaquila/videos/1818182369005536

