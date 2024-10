RUGBY: L’AQUILANO DI GIANDOMENICO RESPONSABILE SVILUPPO GIOCATORI E ALLENATORI FIR, AUGURI DI BIONDI

L’AQUILA – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, sentite le indicazioni tecniche del direttore tecnico e dell’Alto Livello Daniele Pacini, ha conferito ad Andrea Di Giandomenico l’incarico di responsabile dello Sviluppo di Giocatori e Allenatori.

Il tecnico aquilano, per tredici anni ct della Nazionale femminile ed unico allenatore ad aver guidato una Nazionale seniores al secondo posto in un Sei Nazioni e ad aver raggiunto i quarti di finale di una Rugby World Cup, ha guidato nelle ultime stagioni l’Italia Maschile U18 e vanta una lunga esperienza nell’ambito della didattica e dello sviluppo prima come responsabile tecnico del Centro di Formazione Permanente U18 di Milano e, successivamente, come coordinatore dei Centri di Formazione Permanente U18.

Di Giandomenico, 50 anni il prossimo gennaio, rileva il ruolo da German Fernandez che continuerà a far parte dello staff tecnico della Nazionale Maggiore Maschile come tecnico dei punti d’incontro e a coordinare il programma di transizione verso l’alto livello degli atleti provenienti dal percorso tecnico federale.

In una nota il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi commenta: “Una bella notizia che riguarda un aquilano è sempre motivo di orgoglio e soddisfazione da parte della nostra comunità e mia personale. Per questo mi fa piacere condividere con la città il nuovo e importante traguardo di Andrea Di Giandomenico, che si è visto conferire dal Consiglio della Federazione italiana rugby l’incarico di Responsabile dello sviluppo di giocatori e allenatori, per l’esperienza e le doti di formatore che lo hanno reso la figura ideale per la formazione giovanile di élite”.