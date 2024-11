RUGBY: L’AQUILANO SERGIO PARISSE PRIMO ITALIANO NELLA STORIA NELL’HALL OF FAME

L’AQUILA – L’aquilano Sergio Parisse è il primo italiano della storia ad entrare nella Hall of Fame di World Rugby. Il prossimo 24 novembre a Montecarlo, durante la cerimonia dei World Rugby Awards, l’ex capitano azzurro e altri 4 giocatori entreranno nella cerchia delle leggende di questo sport.

La Federazione internazionale ha ufficialmente inserito l’indimenticabile capitano della Nazionale, Sergio Parisse nella Hall of Fame di World Rugby. Con 142 presenze, 94 da capitano, Parisse è l’italiano con più match in maglia azzurra. Parisse, che dopo il ritiro dal rugby giocato nell’estate del 2023 ha intrapreso la carriera di allenatore con il Toulon RC, il Club dove ha concluso la propria leggendaria carriera, entrerà ufficialmente a far parte della ristrettissima cerchia di leggende del Gioco il prossimo 24 novembre a Montecarlo, in occasione della cerimonia annuale dei World Rugby Awards.

L’ex numero otto e capitano degli Azzurri ha debuttato con l’Italia nel 2002 ad Hamilton contro la Nuova Zelanda, chiudendo la carriera internazionale diciassette anni più tardi contro il Sudafrica, in occasione della Rugby World Cup giapponese del 2019, attraversando il cammino di cinque Commissari Tecnici: John Kirwan, che lo lanciò appena maggiorenne, Pierre Berbizier, Nick Mallett che gli conferì i gradi di Capitano e poi Jacques Brunel e Conor O’She

“Congratulazioni all’aquilano Sergio Parisse, gloria del rugby internazionale, per il suo ingresso nella Hall of Fame di World Rugby che per la prima volta nella storia apre le porte ad uno sportivo italiano. È motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e mio personale apprendere la bella notizia sul riconoscimento che la Federazione internazionale del rugby ha tributato al campione aquilano, storico capitano della Nazionale, per aver contribuito alla storia e allo sviluppo del gioco della palla ovale. Saluto con emozione la partecipazione di Parisse alla cerimonia di Montecarlo, in programma nel fine settimana, dove un nostro concittadino entrerà a pieno titolo tra le leggende internazionali del rugby” così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi