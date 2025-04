RUGBY: LE FIAMME ORO TORNANO A GIOCARE ALL’AQUILA CONTRO IL PETRARCA NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

L’AQUILA – Lo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila torna a fare da cornice al match tra Fiamme Oro e Petrarca, che si giocherà sabato 5 aprile 2025, alle 14:30, gara valida per la XVII giornata della Serie A Élite 2024-25.

L’evento, sponsorizzato da Dan John, fornitore della linea di abbigliamento “formal wear” delle Fiamme Oro Rugby, ha ricevuto il patrocinio del Comune dell’Aquila ed è stato inserito ufficialmente tra le manifestazioni per la celebrazione del 16° anniversario del sisma del 2009, confermando il forte legame tra la città e il mondo del rugby.

Le Fiamme Oro tornano all’Aquila per la terza volta in poco più di un anno e mezzo, dopo aver già disputato al “Fattori” la gara di campionato contro il Petrarca nella scorsa stagione e al “Centi Colella” l’amichevole della scorsa estate contro la selezione dei Lupi. Un segnale tangibile della volontà del Gruppo sportivo della Polizia di Stato di contribuire alla valorizzazione del rugby nel capoluogo abruzzese, città dalla tradizione ovale profondamente radicata.

La scelta di disputare il match al “Fattori” vuole celebrare non solo la tradizione rugbistica del capoluogo abruzzese, ma anche il ruolo che L’Aquila ha sempre avuto nel panorama sportivo nazionale. Il pubblico aquilano, da sempre, rappresenta un punto di riferimento per il rugby italiano, testimoniando una passione mai sopita.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale dell’Aquila per aver patrocinato l’incontro e averlo inserito tra gli eventi commemorativi del sisma del 2009 – ha dichiarato il vice presidente vicario delle Fiamme, Tommaso Niglio – Abbiamo scelto di giocare, così come l’anno scorso, nuovamente all’Aquila questo incontro, perché consideriamo il capoluogo abruzzese come una nostra seconda casa. Ci impegneremo per offrire agli sportivi aquilani una partita che, al di là del risultato, entusiasmi coloro che verranno a vederla. Sarà anche l’occasione per salutare l’insediamento del Questore Fabrizio Mancini, a cui vanno, a nome delle Fiamme Oro Rugby, i migliori auguri per il nuovo incarico».

La partita di sabato 5 aprile sarà trasmessa in diretta streaming su Therugbychannel.it, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire un match di grande valore sportivo e simbolico.

