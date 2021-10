RUGBY, LIRIS: “AUGURI ALL’ISWEB AVEZZANO, LO SPORT E’ UN VALORE PER L’INTERA COMUNITA'”

AVEZZANO – Un augurio per l’imminente stagione che sta per aprirsi è stato rivolto dall’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, alla Isweb Avezzano Rugby in occasione della presentazione della squadra alla città, svoltasi oggi nella sala consiliare “Franco De Nicola”.

“Al nuovo assetto societario e alla rinnovata rosa che scenderà in campo quest’anno va tutto il sostegno della Regione”, ha detto Liris, “al presidente Alessandro Seritti, all’head coach della prima squadra, Pierpaolo Rotilio, al coallenatore Luca Di Giulio, anche coach dell’Under 19, al preparatore atletico Domenico Ciaccia e Alessandro Bianchi, titolare dell’Isweb e main sponsor della squadra, deve andare un grande incoraggiamento anche perché il loro è un determinante ruolo sociale per la crescita di una intera comunità”.

“Sono fermamente convinto”, ha aggiunto l’assessore, “che lo sport non sia solo uno spettacolo ma un grande fatto sociale. Attraverso una corretta pratica sportiva si producono salute, benessere, crescita cognitiva, inclusione sociale, relazionalità, rispetto e buon uso delle risorse ambientali”.

L’Isweb Avezzano Rugby avrà la prima sfida del campionato di serie B domenica 17 ottobre con il derby a Paganica. Alla presentazione, insieme al vice presidente vicario della Federazione italiana rugby, Giorgio Morelli, e al presidente del Comitato regionale Abruzzo Marco Molina, hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri Nello Simonelli e Mario Babbo.

L’occasione è stata utile per svelare la nuova maglia dei gialloneri, rinnovata nel design e negli sponsor che supporteranno per tutto l’anno la società avezzanese.