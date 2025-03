RUGBY: L’ISWEB AVEZZANO BATTE MILANO E ALLONTANA L’ULTIMO POSTO, TUTTI I RISULTATI

L’AQUILA – Torna in campo il parterre abruzzese del rugby nei campionati seniores.

Nel gruppo 1 di Serie A bella vittoria dell’Isweb Avezzano al “Trombetta” sul Rugby Milano: 29-17 il finale, che permette ai gialloneri di staccare proprio i meneghini che rimangono all’ultimo posto, con 11 lunghezza in meno nella classifica del girone.

Nel girone 4 perdono entrambe le abruzzesi in campo: il Paganica cede in casa al Livorno prima in classifica, ma conquista un punto frutto del bonus difensivo. La Rugby L’Aquila cede al Firenze 33-21. I rossoneri rimangono al settimo posto con 30 punti. Sei in più per L’Aquila che occupa la sesta posizione del girone a quota 36.

Nelle due fasi promozione e interregionale di Serie C vittoria al “Fattori” per la Rugby L’Aquila nel derby tra cadette contro la Roma Olimpic (32-27), sconfitta per la Pol. L’Aquila Rugby a Pomezia.

Passando alle giovanili, nella U18 gioca solo la Pol. L’Aquila Rugby che si impone sul Benevento. Diversi i match in U16, dove a vincere sono le due squadre di Rugby Experience, la Polisportiva Abruzzo e la Pol. L’Aquila Rugby nel derby con i pari età del Paganica.

Tutti i risultati dalla A alla U16, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | XVI giornata

Isweb Avezzano – Rugby Milano 29-17

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | XVI giornata

Paganica Rugby – Livorno Rugby 16-19

UR Firenze – Rugby L’Aquila 33-21

Serie C, fase promozione | VII giornata

Polisportiva Abruzzo – Polisportiva Fiumicino non disputata per rinuncia Fiumicino

Rugby L’Aquila – Roma Olimpic 32-27

Serie C, fase interregionale | VII giornata

Pomezia Rugby – Pol. L’Aquila Rugby 29-0

U18 interregionale | Spareggi, I giornata

Pol. L’Aquila Rugby – Rugby Benevento 25-22

U16 livello 1 | formula conference, XIV giornata

Rugby Experience – Fiamme Oro 31-29

Roma Sud – Pescara non disputata per rinuncia Pescara

U16 livello 2 | formula conference, XIII giornata

Nuovo Salario – Isweb Avezzano 43-7

Rugby Experience 2 – Ternana Rugby 26-7

U16 livello 3 | formula conference, X giornata

Aprilia Rugby – Polisportiva Abruzzo 25-48

Paganica Rugby – Pol. L’Aquila Rugby 19-25

U14 regionale | Fase 3 | IV giornata | L’Aquila Centi Colella, sabato 29 marzo, ore 15:30

Pol. L’Aquila – Val Vibrata Rugby

U12, U10, U8, U6 regionale | Fase 2 | VII giornata | Ancarano (Teramo) | Domenica 23 marzo, ore 10:30

Paganica Rugby, Val Vibrata Rugby, Rugby Sulmona, Amatori Teramo, Pescara Rugby, Polisportiva Abruzzo