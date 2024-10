RUGBY: L’ITALIA U18 BATTE L’IRLANDA CON 4 ABRUZZESI SUL CAMPO

CASALE SUL SILE (TREVISO) – Compatta davanti, ruvida sul breakdown, efficace in difesa.

Si può riassumere così la prestazione della selezione Italia U18, che ieri sera ha battuto a Casale sul Sile (Treviso) i pari età dell’Irlanda nel primo di due test match previsti in pochi giorni.

Il risultato finale dice 31-17 per gli azzurrini di Paolo Grassi, con gli irlandesi bloccati sullo zero per tutto il secondo tempo.

Sono stati ben 4 i giovani abruzzesi scesi in campo: Davide Sette, che indossava anche la fascia di capitano, Valerio Hostie, Massimo Molina e Alessio Scaramazza. Seppur convocato, ha dovuto rinunciare alla vigilia Stefano Alfonsetti per via di un infortunio. Si tratta di ragazzi tutti provenienti dall’aquilana Rugby Experience, che milita nel massimo campionato italiano di categoria.

Allenatore della tre quarti azzurra anche un altro aquilano, Francesco Hostie: “Mi è sembrata davvero una bella prestazione. Le partite internazionali sono sempre molto dure, ieri è andata bene dal punto di vista dell’attitudine messa in campo. Buona la qualità del gioco e bella reazione da parte nostra nel momento difficoltà verso la metà del primo tempo”.

Hostie si mostra soddisfatto anche per la rappresentanza abruzzese tra gli azzurrini: “Avere tutti questi ragazzi nel giro della nazionale U18 è un motivo di orgoglio per il movimento regionale – afferma il tecnico – si sta facendo un lavoro mirato e i risultati si vedono. Per me è stata un’emozione vederli indossare la maglia azzurra”