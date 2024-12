RUGBY: L’SIWEB AVEZZANO SI SBLOCCA E VINCE LA PRIMA IN CAMPIONATO, SCONFITTO PRATO PER 19-17

AVEZZANO – Un calcio piazzato dell’estremo Natalia regala la prima vittoria in campionato all’Isweb Avezzano Rugby. Allo stadio “A.Trombetta” del capoluogo marsicano i gialloneri guidati dall’head coach Vincenzo Troiani hanno la meglio sui Cavaleri Union di Prato riuscendo così a prendere quattro punti ed a muovere la classifica dopo un periodo difficile. Una partita giocata sulla tensione per entrambe le squadre, complice la posta in gioco alta, condizionata da numerosi errori e tanta imprecisione.

Dopo il tre pari alla fine del primo tempo, nella seconda frazione di gioco gli abruzzesi hanno corretto alcuni aspetti del gioco ed hanno mosso la palla al largo ancorandosi, quando servito, alla touche, molto solida e precisa. L’unica meta giallonera è stata marcata dal tallonatore Di Censi all’ottavo del secondo tempo. Gli altri punti sono arrivati tutti dal piede di Giovanni Natalia, compreso il calcio al settantanovesimo che ha regalato la vittoria alla squadra. Il tallonatore Damiano Di Censi è stato nominato Man of the Match.

“E’ stata una partita molto dura e complicata da giocare, ma i ragazzi l’hanno portata a casa combattendo fianco a fianco e credendo gli uni negli altri. Siamo davvero molto contenti”, ha dichiarato a fine match Matthew Sekele, seconda linea sudafricana al primo anno con l’Isweb Avezzano Rugby, autore di una buona prestazione.

Queste le parole dell’estremo giallonero Giovanni Natalia, autore di un 100% al piede grazie a cinque calci realizzati su altrettanti tentativi: “è stata una partita molto contratta all’inizio, probabilmente i primi quaranta minuti peggiori della nostra stagione finora. Siamo venuti fuori come squadra nel secondo tempo, limitando gli errori e avendo più palloni in mano. È una vittoria del gruppo, staff, giocatori e società che finalmente ci toglie di dosso quella amarezza provata nelle prime cinque partite dove abbiamo perso negli ultimi minuti”.

TABELLINO:

Avezzano (AQ) stadio “Angelo Trombetta – domenica 1 dicembre 2024

Isweb Avezzano Rugby – Cavalieri Union Prato 19-17 (3-3)

Marcatori: p.t. 3′ cp Puglia (0-3) 30′ cp Natalia (3-3) s.t. 48′ m. Di Censi tr. Natalia (10-3), 57′ cp Natalia (13-3), 62′ meta tecnica (13-10), 65′ cp Natalia (16-10), 67′ m. Righini tr. Puglia (16-17), ’79 cp Natalia (19-17).

Isweb Avezzano Rugby: Natalia, Copersino, Mokom (69′ Speranza), Vaccaro, Capone, Mercerat, Robazza, Rettagliata (’70 Pais),, Del Vecchio Mammone, Sekele (54′ Martini), Giangregorio, Jeffery, Di Censi, Mocerino. A disp: Trozzola, Leonardi, Di Stefano, Martini, Pais, Speranza, Colasi, Caruso. All. Troiani

Cavalieri Union Prato: Castellana (58′ Pancini) Fondi, Nistri, Magni, Cella, Puglia, Bencini (52′ Marzucchi) Facchini,l (58′ Reali) Righini, Dalla Porta (64′ Trivilino), Mardegan (62′ Attucci), Ciampolini, Sassi, Giovanchelli (65′ Scuccimarra), Rudalli (58′ Sansone). A disp. Scuccimarra, Sansone, Goga, Attucci, Reali, Trivilino,Marzucchi, Pancini. All. Chiesa

Arb: Vinci

Cartellini: 48′ giallo Mardegan, 62′ Rettagliata

Calciatori: Natalia 5/5 (Isweb Avezzano Rugby) Puglia 2/2 (Cavalieri Union Prato)

Note: giornata ventilata e con basse temperature. Damiano Di Censi nominato Man of the Match

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby (4) – Cavalieri Union Prato (1)