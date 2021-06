RUGBY, MARCO MOLINA PRESIDENTE FIR ABRUZZO. LIRIS: “SI APRE UNA PAGINA NUOVA”

L’AQUILA – “L’elezione di Marco Molina a presidente del comitato regionale della Federazione italiana rugby Abruzzo è un’ottima notizia per tutto il movimento”.

Così, in una nota, l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris: “Mi congratulo con lui per il lavoro che ha portato avanti in questi anni, sempre all’insegna della grande competenza e passione. Elementi che risulteranno cruciali anche per aprire una pagina nuova della gestione del rugby regionale che ha bisogno di un rilancio in un momento di particolare criticità. Peraltro ho avuto il piacere di incontrare Molina ufficialmente proprio nelle scorse settimane per dare vigore e corpo a una collaborazione istituzionale già proficua”.