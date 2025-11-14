RUGBY: MEMORIAL MARIO COSCIONE, IL 16 NOVEMBRE LA QUINTA EDIZIONE A PAGANICA

L’AQUILA – Quinta edizione del “Memorial Mario Coscione”.
Il torneo di rugby – che si terrà domenica 16 novembre, presso il campo sportivo Iovenitti di Paganica, all’Aquila – è dedicato alla memoria dell’atleta rossonero Mario Coscione, prematuramente scomparso a soli 22 anni nel 2019.
Al torneo, riservato alla categoria Under 12, oltre ai padroni di casa del Paganica Rugby, parteciperanno le rappresentative della Rugby Fiumicino, Rugby Experience L’Aquila, Amatori Rugby Napoli, US Roma, Lazio Rugby 1927, Avezzano Rugby e Rugby Iesi 70.
Le partite, ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 10.
Sarà una giornata di sport e amicizia nel nome di uno splendido ragazzo andato via troppo presto.
