RUGBY, MOLINA PRESIDENTE FIR ABRUZZO: LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Rivolgo al neo presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana rugby, Marco Molina, sinceri e sentiti auguri di buon lavoro. Un traguardo prestigioso che premia l’impegno e la passione che negli anni ha profuso per la promozione dello sport e della palla ovale, in particolar modo tra i giovani. Un bagaglio di competenze ed esperienza di cui beneficerà l’intero sistema rugbistico abruzzese”. Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.