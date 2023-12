RUGBY: PER LE ABRUZZESI NEI CAMPIONATI NAZIONALI IL 2023 SI CHIUDE CON 3 VITTORIE SU 4 E DUE PRIMATI

L’AQUILA – Ultimo turno del 2023 per i campionati nazionali e non delle compagini abruzzesi del rugby. In Serie A l’Isweb Avezzano torna alla vittoria, imponendosi per 24 a 20 sul Villa Pamphili e acciuffando il quarto posto in condivisione con la Capitolina. Nello stesso girone il Paganica perde contro il Livorno allo Iovenitti e rimane al penultimo posto. Buona prova dei rossoneri, penalizzati da una e poi due inferiorità numeriche. In Serie A femminile, invece, mentre scriviamo è ancora in corso la sfida di Pesaro tra Spartans Queens e Teramo, iniziata alle 17.

Di tutt’altro tenore il momento della Rugby L’Aquila, che chiude il 2023 al primo posto del girone 4 di Serie B. Al Fattori i neroverdi aquilani battono nettamente l’Amatori Catania e rimangono imbattuti dopo le prime nove gare, a +5 sul Lions Alto Lazio seconda.

Capolista nel girone 2 di U18 élite è anche Rugby Experience, che battendo di misura il Parma (22-21) mantiene la testa del girone, una lunghezza sopra sulle Fiamme Oro.

I risultati della domenica, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, girone 2 | IX giornata

Polisportiva Paganica – Livorno Rugby 25-34

Isweb Avezzano – Villa Pamphili 24-20

Serie B, girone 4 | IX giornata

Rugby L’Aquila – Amatori Catania 50-12

Serie A femminile | III giornata

Spartans Queens Montegranaro – Teramo Rugby inizio ore 17

U18 élite | VIII giornata

Rugby Experience – Rugby Parma 22-21

U18 interregionale | Fase qualificazione (ritorno)

Rugby Experience – Pescara Rugby non disputata

Villa Pamphili – Isweb Avezzano 22-11

Polisportiva L’Aquila – Roma Sud 20-31

U16 élite | V giornata

Rugby Experience – Union Appia 45-12

Fiamme Oro – Isweb Avezzano 113-0

U16 interregionale | III giornata

Polisportiva L’Aquila – Arieti Rieti non disputata

Amatori Teramo – Nea Ostia 19-46

Polisportiva Abruzzo riposo

U12, U10, U8, U6 regionale| V giornata

Avezzano: Polisportiva L’Aquila, Rugby Sulmona, Amatori Teramo, Isweb Avezzano, Pescara Rugby