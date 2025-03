RUGBY: PERDONO TUTTE LE ABRUZZESI NEI CAMPIONATI SENIORES. I RISULTATI

L’AQUILA – Giornata no per le compagini seniores abruzzesi nei campionati nazionali. Nel girone 1 di Serie A sfiora il bonus difensivo l’Isweb Avezzano, che nella trasferta di Prato cede ai padroni di casa 22-14. Stessa sorte per la Rugby L’Aquila al “Fattori” contro il Roma Olimpic: 27-29 il finale, con i neroverdi che guadagnano un punto. Due sono invece i punti che porta a casa il Paganica nella trasferta di Cesena contro il Romagna (35-29), frutto delle quattro mete realizzate nel primo tempo e del bonus difensivo. In Serie A femminile termina 41-34 la partita tra Briganti e Cus L’Aquila. Anche per le abruzzesi due punti preziosi per la classifica.

Nel campionato nazionale U18 continua a vincere Rugby Experience, già qualificata per le semifinali scudetto. All’Aquila la sfida contro i Cavalieri Union termina 46-21.

In Serie C perdono tutte le abruzzesi in campo oggi: Rugby L’Aquila e Polisportiva Abruzzo nel girone promozione (rispettivamente a Ostia e Anzio), Sulmona nel girone interregionale in casa contro il Montevirginio.

Infine, due belle vittorie hanno caratterizzato la decima giornata del livello 2 di U18: l’Isweb Avezzano vince nell’anticipo del sabato a Napoli, la Rugby Experience si impone tra le mura amiche sui pari età del Frascati.

TUTTI I RISULTATI

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | XV giornata

Cavalieri Union – Isweb Avezzano 22-14

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | XV giornata

Romagna Rugby – Paganica Rugby 35-29

Rugby L’Aquila – Roma Olimpic 27-29

Serie A femminile | Girone 3 | IX giornata

Rugby Briganti – Cus L’Aquila 41-34

U18 élite | Girone 2 | XVI giornata

Rugby Experience – Cavalieri Union 46-21

Serie C, fase promozione | VI giornata

Nea Ostia – Rugby L’Aquila 39-34

Rugby Anzio – Polisportiva Abruzzo 43-13

Serie C, fase interregionale | V giornata

Sulmona Rugby – Montevirginio Rugby 10-34

U18 interregionale | Liv. 2 | X giornata

Napoli Afragola – Isweb Avezzano 33-43

Rugby Experience 2 – Frascati RC 36-24

U14 regionale | Fase 3 | III giornata | Chieti, sabato 22 marzo, ore 15:30

Polisportiva Abruzzo, Paganica Rugby, Pescara Rugby

U12, U10, U8 regionale | Fase 2 | VI giornata | L’Aquila, Centi Colella | Domenica 23 marzo, ore 10:30

Pol. L’Aquila Rugby, Polisportiva Abruzzo, Rugby Sulmona, Pescara Rugby