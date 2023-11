RUGBY: PRIMA VITTORIA DEL PAGANICA, L’AQUILA E RUGBY EXPERIENCE CAPOLISTE

L’AQUILA – Domenica da ricordare per molte compagine abruzzesi impegnate nei campionati nazionali di rugby. Arriva alla settima giornata la prima importantissima vittoria per il Paganica in Serie A, che batte allo Iovenitti il Villa Pamphili e lascia l’ultimo posto in classifica, conquistando anche un punto di bonus. Nelle zone alte del girone 3 l’Isweb Avezzano pareggia 24-24 contro il Rugby Roma tra le mura amiche del Trombetta, perdendo il terzo posto in graduatoria ma rimanendo comunque aggrappata alle prime. Nell’esordio della Serie A femminile (girone 3) il Teramo torna da Bisceglie sconfitta per 27 a 10.

Giornata felice invece per la Rugby L’Aquila in Serie B: vittoria nel terzo scontro al vertice consecutivo, stavolta di misura in casa della Capitolina, e primo posto del girone 4 in convivenza con il Frascati.

Capolista solitaria rimane la Rugby Experience nel massimo campionato U18: vittoria al Fattori dell’Aquila contro l’Unione Firenze e +5 sulle Fiamme Oro nel girone 2. Nel campionato interregionale di pari categoria si registra una vittoria della Polisportiva L’Aquila e due sconfitte (di Rugby Experience e Pescara). Anche la U16 élite fa registrare due capitolazioni su due, di Rugby Experience e Isweb Avezzano, rispettivamente con Frascati e Capitolina.

I risultati del fine settimana, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, girone 3 | VII giornata

Polisportiva Paganica – Villa Pamphili 38-34

Isweb Avezzano – Rugby Roma 24-24

Serie A femminile, girone 3 | I giornata

Bees Bisceglie – Teramo Rugby 27-10

Serie B, girone 4 | VII giornata

UR Capitolina – Rugby L’Aquila 16-17

U18 élite, girone 2 | VI giornata

Rugby Experience – Unione Firenze 31-17

U18 interregionale | V giornata

Frascati RC – Rugby Experience 35-22

Roma Sud – Isweb Avezzano non comunicato

Polisportiva L’Aquila – Rugby Roma 57-27

Pescara Rugby – Villa Pamphili 21-33

U16 élite | III giornata

Frascati RC – Rugby Experience 18-17

Isweb Avezzano – UR Capitolina 0-58

U16 interregionale | II giornata

Polisportiva L’Aquila – Civitavecchia Centumcellae 24-43

Rugby Roma – Amatori Teramo non comunicato

Polisportiva Abruzzo – Fiamme Oro 29-48

U14 regionale | VII giornata

Pescara: Pescara Rugby, Polisportiva L’Aquila

Avezzano: Isweb Avezzano, Polisportiva Abruzzo, Polisportiva Paganica