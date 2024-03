RUGBY: SERIE A, BENE PAGANICA E AVEZZANO. SERIE B, L’AQUILA PERDE BIG MATCH CON FRASCATI

L’AQUILA – Quella appena terminata è stata una giornata importante per le squadre abruzzesi del rugby scese in campo. Tante le certezze e qualche sorpresa, a partire dalla bella vittoria (la prima in trasferta in questa stagione) per il Paganica in Serie A: 20-23 il risultato finale sul campo del Civitavecchia, che porta i rossoneri di Sergio Rotellini a quota 16 punti, speranzosi in chiave salvezza.

Vince anche l’Isweb Avezzano, sul campo dell’Unione Firenze, consolidando nello stesso girone il terzo posto in graduatoria. Niente da fare invece per le ragazze della franchigia teramana in Serie A femminile: troppo forte il Neapolis prima in classifica.

Sconfitta, la prima in questo campionato, anche per la Rugby L’Aquila, che nel big match di giornata perde 26-20 contro l’inseguitrice Frascati, mantenuta comunque a -6 dai neroverdi saldamente in testa al girone 4 di Serie B.

Nel campionato nazionale U18 la Rugby Experience batte nettamente (47-7) il Colorno, campione d’Italia uscente. Un risultato di prestigio per i biancorossi aquilani saldamente in testa al girone 2 dell’élite.

Belle vittorie si registrano anche nel campionato di Serie C: nel girone promozione la Polisportiva Abruzzo si impone sul Rugby Roma, nel girone interregionale il Sulmona batte all’Incoronata il Fabraternum.

Infine, registriamo ancora un tabellino favorevole per la seconda squadra di Rugby Experience (prima in classifica) e la Polisportiva L’Aquila nei gironi di U18 interregionale.

Clima mite e tempo di festa ad Avezzano, Paganica e Pescara per l’attività dalla U14 al minirugby, che ha visto coinvolte numerosi bambini e ragazzi dei club regionali.

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, girone 3 | XVI giornata

Civitavecchia Centumcellae – Polisportiva Paganica 20-23

Unione Firenze – Isweb Avezzano 5-23

Serie A femminile, girone 3 | VII giornata

Neapolis Campania – Teramo Rugby 62-0

Serie B, girone 4 | XVI giornata

Frascati RC – Rugby L’Aquila 26-20

U18 élite | XIV giornata

Rugby Experience – Rugby Colorno 47-7

Serie C, fase promozione | IV giornata

Polisportiva Abruzzo – Rugby Roma 58-19

Serie C, fase interregionale | VI giornata

Rugby Sulmona – Fabraternum Rugby 48-26

U18 interregionale | liv. 2 | V giornata

Rugby Experience – Napoli Afragola 42-31

U18 interregionale | liv. 3 | VI giornata

Lions Alto Lazio – Polisportiva L’Aquila 19-31

Fiamme Oro 2 – Pescara Rugby non comunicato