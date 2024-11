RUGBY SERIE A: DERBY DEL CAPOLUOGO D’ABRUZZO, L’AQUILA VINCE 27 A 14 CONTRO IL PAGANICA

L’AQUILA – Un Fattori stracolmo per il primo derby cittadino. Distinti prevalentemente rossoneri e pubblico molto festoso.

Prima della partita, l’esibizione delle giovanissime allieve del PAQ Center L’Aquila – Centro di Danza e Arti Performative, di Alice Cimoroni e Eleonora Pacini

Alle 14.30 in punto, il fischio d’inizio. L’Aquila passa immediatamente in vantaggio, a neanche due minuti di gioco, con un calcio piazzato di Lorenzo Bucci, che porta la squadra di casa in vantaggio di 3 punti.

La partita procede abbastanza ordinatamente. La prima mischia arriva all’8’ minuto di gioco nei 10mt di casa ma L’Aquila si comporta benissimo, uscendo dalla sua area e conquistando un altro calcio al 12’. 6 a 0 il risultato.

Si procede in equilibrio territoriale. Al 17esimo la seconda mischia. Al 21’ ci provano i neroverdi a fare meta ma fallisce per ‘tenuto alto’. Immediatamente dopo, l’azione riprende con lo stesso copione. Altro tentativo di meta per L’Aquila, altro tenuto alto.

Riparte il gioco e, in men che non si dica, Pietrinferni intercetta la palla e segna il terzo calcio piazzato. Sul 9 a 0 per i padroni di casa, avanza il Paganica fino a segnare la prima meta, non trasformata. Al 23’ del primo tempo la partita è sul 9 a 5.

Al 27’ il Paganica prende velocità col numero 8, Buli, rischiando di subire una seconda segnatura. Il punteggio si sblocca per il Paganica con un calcio piazzato di Cialente che al 32’ porta la squadra 9 a 8.

Termina il primo tempo con L’Aquila in vantaggio di pochissimo. Al rientro il Paganica sembra aver acquisito fiducia. Si scalda il derby, ma, a neanche 7 minuti dall’inizio del secondo tempo, Sacco, appena entrato, va in meta, trasformata da un impeccabile Bucci.

16-8 il risultato per i padroni di casa, subito minato, qualche minuto dopo da un calcio del Paganica che sposta il tabellone sul 16 a 11.

I rossoneri si impossessano della metà campo aquilana. Il risultato, dopo altri dieci minuti passa sul 16 a 14.

Ottimo il Paganica a incalzare i padroni di casa che, sul finale, sbloccano il risultato prima con un calcio piazzato di Bucci e poi con una meta strepitosa di capitan Niro, non trasformata.

La partita termina 27 a 14 per LA Rugby L’Aquila. Il titolo di Man of the match va a Davide Pietrinferni, rientrato dopo un lungo periodo di assenza.

Ottimo anche il risultato della Cadetta che, al Fattori, vince sul Chieti 41 a 14.

Man of the match, Riccardo Gianvincenzo.