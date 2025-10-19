RUGBY SERIE A: ESORDIO CON IL BOTTO PER ABRUZZESI, VINCONO PAGANICA, RUGBY L’AQUILA E AVEZZANO

L’AQUILA – Inizio positivo per tutte le abruzzesi nei campionati nazionali di rugby. Dalla Seria A (maschile e femminile) alla U18 élite, vincono quasi tutte le abruzzesi.
Esordio casalingo per l’Isweb Avezzano nel girone 1 di Serie A. I gialloneri di fronte al pubblico di casa si affermano sul VII Rugby Torino 38-14. Nel girone 4 sorridono le due aquilane: la Rugby L’Aquila si impone al Fattori 27-8 sulla Rugby Roma, mentre il Paganica esordisce pochi km più a est, allo Iovenitti, vincendo 21-17 sul neopromosso San Benedetto.
Esordio con vittoria netta (5-91) del Cus L’Aquila, in Serie A femminile, sul campo del Bisceglie Rugby. Per le ragazze aquilane secondo tempo contrassegnato da undici mete.
Completano il quadro le due abruzzesi nel girone élite di U18: Rugby Experience vince netto contro la Primavera Roma. Esordio assoluto amaro per l’Isweb Avezzano che cede in terra toscana, sponda Livorno.
Oggi in campo per la prima giornata anche la Serie C, alla fase regionale. Al Fattori la Rugby L’Aquila batte la Pol. L’Aquila Rugby nel derby del capoluogo, mentre l’Isweb Avezzano, all’esordio assoluto nella categoria, vince sul Pescara.
Infine la U18 interregionale fa registrare una vittoria della Pol. L’Aquila Rugby sul Paganica e una sconfitta di Rugby Experience in casa contro Rugby Roma.
Tutti i risultati dalla A alla U16, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.
Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | I giornata
Isweb Avezzano – VII Rugby Torino 38-14
Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | I giornata
Rugby L’Aquila – Rugby Roma 27-8
Paganica Rugby – UR San Benedetto 21-17
Serie A femminile | Girone 3 | I giornata
Bisceglie Rugby – Cus L’Aquila 5-91
U18 élite | Girone 3 | I giornata
Rugby Experience – Primavera Rugby 57-5
Livorno Rugby – Isweb Avezzano 47-12
Serie C | Fase regionale | I giornata
Rugby L’Aquila – Pol. L’Aquila Rugby 54-7
Isweb Avezzano – Pescara Rugby 28-22
riposa Polisportiva Abruzzo
U18 interregionale | I giornata
Pol. L’Aquila Rugby – Paganica Rugby 70-15
Rugby Experience 2 – Roma Olimpic 17-43
U16 | Fase regionale | II giornata
Isweb Avezzano – Rugby Experience 0-136
Pescara Rugby – Paganica Rugby 33-46
Polisportiva Abruzzo – Rugby Experience 10-88
riposa Pol. L’Aquila Rugby
