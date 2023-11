RUGBY SERIE B: DOMANI AL FATTORI RIUGBY L’AQUILA VS CAPOLISTA FRASCATI, OBIETTIVO CONQUISTA VETTA

L’AQUILA – Dopo una settimana di pausa torna il campionato Nazionale di Serie B con il big match tra La Rugby L’Aquila e il Frascati Rugby che andrà in scena domani alle 14.30 allo Stadio Tommaso Fattori.

I ragazzi di coach Emanuele Lo Greco occupano attualmente la seconda posizione del girone 4 a soli due punti proprio dal Frascati che finora è riuscita a conquistare sempre cinque punti in tutte le partite del campionato.

I neroverdi, finora imbattuti, arrivano alla partita di domani forti dell’importantissimo successo ottenuto in trasferta sul difficilissimo campo del Cus Catania, vittoria ottenuta nei minuti finali grazie ad una bellissima meta di Petrolati.

Attualmente La Rugby L’Aquila, come detto, occupa la seconda posizione del girone con il migliore attacco (139 punti fatti contro i 130 del Frascati) e la migliore difesa con soli 28 punti subiti in cinque partite contro i 93 punti degli avversari.

La partita di domani è la prima di una serie di incontri che attendono i neroverdi importantissime per distaccare gli avversari nella corsa alla vittoria del campionato.

La Rugby L’Aquila affronterà infatti in successione il Frascati, i Lions Alto Lazio e la Rugby Capitolina queste ultime due entrambe fuori casa, tre incontri in cui i neroverdi cercheranno di fare più punti possibili per cercare di mettere più distacco possibile dalle inseguitrici.

Coach Lo Greco potrà contare domani anche sul recupero di Lorenzo Bucci rientrato da un infortunio muscolare, fermi invece ancora al box infortunati il pilone Alessio Sacco e i tre quarti Emanuele Capocaccia, Lorenzo Pupi e Francesco D’Antonio.

“Dobbiamo fare di più e meglio delle partite giocate finora”, ha commentato il coach Emanuele Lo Greco spiegando che “su partite più equilibrate sono i dettagli a fare la differenza quindi dobbiamo essere ancora più concentrati e determinati di quanto lo siamo stati finora. Domani mi aspetto una partita fisica e combattuta sui punti di incontro con loro che cercheranno di mettere molta pressione a livello difensivo. Bisognerà vedere anche le condizioni meteo aspetto che potrebbe condizionare la partita e che potrebbe portare il match sui punti di incontro e sull’uno contro uno”, ha concluso.