RUGBY SERIE B: DOMENICA DECISIVA TRASFERTA CONTRO IL LIONS ALTO LAZIO

L’AQUILA – Dopo il pareggio di domenica scorsa tra le mura amiche contro il Rugby Frascati, La Rugby L’Aquila si prepara per un’altra fondamentale sfida. Questa volta, i ragazzi guidati dal capitano Lorenzo Fiore si apprestano a una trasferta delicatissima sul campo dei Lions Alto Lazio.

I romani hanno superato i neroverdi in classifica proprio domenica scorsa grazie a una facile vittoria ottenuta contro il Rugby Benevento, partita finita con il punteggio di 53 a 5 in favore dei romani.

Gli aquilani arrivano a questa importantissima partita forti dell’imbattibilità costruita nelle prime sei giornate, durante le quali hanno conquistato quattro vittorie e un solo pareggio. Attualmente, i Lions Alto Lazio occupano la seconda posizione in classifica con quattro vittorie e una sconfitta, quest’ultima subita in casa del Rugby Frascati. Tuttavia, l’Alto Lazio è riuscito a ottenere due punti grazie al bonus difensivo, risultato di quattro mete segnate e uno scarto finale inferiore a sette punti.

Il calendario de La Rugby L’Aquila metterà gli aquilani di fronte a tre partite di cruciale importanza per i ragazzi allenati da coach Lo Greco.

Dopo lo scontro con il Frascati, attualmente capolista, i neroverdi affronteranno due trasferte fondamentali, la prima contro gli Alto Lazio e la successiva contro l’Unione Rugby Capitolina, entrambe lontano dalle proprie mura.

La sfida contro gli Alto Lazio rappresenta un banco di prova significativo per la Rugby L’Aquila, che dovrà dimostrare la propria determinazione e abilità per mantenere vive le speranze e recitare un ruolo da protagonista nel campionato nazionale di Serie B. La squadra si trova ora di fronte a un periodo cruciale e il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per guidarli verso il successo in questa intensa fase del campionato.

“Domenica per noi sarà un’altra finale”, ha affermato Lorenzo Fiore capitano de La Rugby L’Aquila. “Arriviamo a questa partita consapevoli del nostro potenziale. Questa settimana abbiamo analizzato la partita contro il Frascati e preparato al meglio quella contro i Lions Alto Lazio. Domenica scorsa abbiamo commesso diversi errori ma abbiamo fatto vedere anche delle cose molto buone e domenica ripartiremo proprio dai nostri punti di forza e dalle nostre certezze per mettere un altro tassello importante nel nostro percorso di crescita. La squadra è unita e concentrata sull’obiettivo, questa settimana abbiamo lavorato bene e abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi”, ha concluso Fiore.