RUGBY SERIE B: IL PAGANICA SI AGGIUDICA IL DERBY CONTRO RUGBY L’AQUILA 23 a 7

L’AQUILA – Il Paganica sfodera forse la sua migliore prestazione in campionato nel derby di ritorno con L’Aquila mettendo a segno 5 mete e mostrando un’attitudine ed una determinazione a portare a casa la partita sin dalle prime battute dell’incontro.

Concentrazione ed idee chiare in entrambi le fasi di gioco, attacco e difesa, ottime sia le touche che la mischia.

Già al 2’ minuto il piede di Rotellini sblocca il risultato e da lì in poi il primo tempo è quasi un monologo rossonero col fijano Buli autore di tre mete, Rotellini di 8 punti al piede.

Per L’Aquila meta di Wiss (che poi la trasforma) solo al 34’ e punteggio del primo tempo fissato sul 23 a 7 per i rossoneri di casa.

Nel secondo tempo lo scenario cambia leggermente perché L’Aquila reagisce alla situazione e va in meta due volte con Petrolati e Wiss ma il Paganica non si scompone davanti al ritorno neroverde e risponde con altrettante mete di Nicita e Otari. Il punteggio finale si fissa così sul 37 a 19 per i rossoneri che portano a casa anche il punto di bonus offensivo.

Commenta Rotellini: “avevo detto ai ragazzi che non mi sarebbe bastata la vittoria, volevo che arrivasse giocando il loro rugby e per lunghi tratti lo hanno fatto specialmente a livello difensivo perché L’Aquila Rugby ha giocato con tanta voglia e intensità in attacco e noi abbiamo saputo rispondere. Prima della partita ho detto loro che avevamo a disposizione 25 punti da qui alla fine del campionato e che 20 li voglio prendere, oggi c’erano in palio i primi 5, sono molto confidente per questa ultima fase del torneo, siamo carichi e consapevoli di quello che siamo sia a livello tecnico che a livello fisico, e stiamo migliorando anche a livello mentale. Faccio i miei complimenti a L’Aquila, ottima squadra e ottimo campionato disputato finora. Al netto della nostra vittoria, sono contento che oggi abbiamo vissuto una bella giornata di rugby”.

Con la vittoria di oggi il Paganica si porta a 27 punti, allunga in classifica a +6 da Napoli e Primavera appaiate al terzultimo posto e accorcia a -6 dalla squadra che la precede, il Civitavecchia.

Il campionato domenica prossima osserverà l’ultima sosta per il 6 Nazioni, riprenderà il 23 marzo quando il Paganica sarà atteso dalla trasferta in casa del Romagna RFC.