RUGBY SERIE B: L’AQUILA VINCE IN CASA DEL PERUGIA E CONSOLIDA PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila comincia il girone di ritorno del campionato nazionale di serie B con una schiacciante vittoria in casa del Perugia Rugby conquistando cinque punti in classifica e confermandosi al comando del girone 4 con 50 punti, Seguita dal Frascati a 47 punti, e dal Lions Alto Lazio a 42 punti.

Gli aquilani, chiamati alla difficile prova sul campo del Perugia, rispondono presente e mettono in scena una prova di grande maturità e rugby chiudendo il match con il punteggio di 50 a 7. Ottima come sempre la prova degli avanti neroverdi che anche questa domenica hanno messo in mostra tutta la loro superiorità riuscendo a imporsi in ogni fase del gioco.

Ad aprire le marcature ci pensa il numero 10 aquilano Davide Pietrinferni che sfruttando una mischia rubata viene servito da Luca Niro per schiacciare in meta per il 5 a 0 iniziale. Passano pochi minuti per la seconda segnatura aquilana. È il pilone Alessio Sacco a dare il via all’azione grazie a una percussione in mezzo al campo di 30 metri arrivando a ridosso della linea di meta avversaria. Petrolati serve Antonelli che cambia l’angolo vicino alla ruck e schiaccia in mezzo ai pali. La terza meta arriva al trentesimo del primo tempo grazie a una ripartenza di Luca Niro che buca la difesa avversaria per il 19 a 0. La quarta meta del bonus arriva allo scadere del primo tempo con Lorenzo Pupi che finalizza un’azione corale di tutta la squadra cominciata con una percussione in mezzo al campo di Massimo Sansone.

Il secondo tempo è lo specchio del primo e alla prima azione è sempre Sansone che intercetta in mezzo al campo una palla dei tre quarti perugini e vola in mezzo ai pali. Le mete che seguono vengono segnate da Francesco D’Antonio, una meta tecnica per fallo ripetuto in mischia e l’ultima meta di Francesco Marzi. Il Perugia riesce a segnare una sola meta sul finale di partita e che permette ai padroni di casa di non chiudere a zero il tabellone finale.

La Rugby L’Aquila avrà ora una settimana di pausa prima di tornare tra le mura amiche dove affronterà nella tredicesima giornata del campionato il Colleferro Rugby per una partita che promette già di essere una di quelle fondamentali per i neroverdi. Appuntamento l’11 febbraio allo Stadio Tommaso Fattori dell’Aquila.