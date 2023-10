RUGBY SERIE B: RUGBY L’AQUILA RUGGISCE ANCORA E BATTE AMATORI CATANIA 18 A 13

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila espugna il difficile campo dell’Amatori Catania in una partita al cardiopalma vinta dai neroverdi all’ultimo minuto. Quarto successo consecutivo per gli aquilani che attualmente occupano il secondo posto in solitaria nella classifica del girone 4 del campionato nazionale di Serie B in attesa dello scontro diretto con il Frascati Rugby il 12 novembre al Fattori e in cui La Rugby L’Aquila avrà l’occasione di passare in testa al girone.

Sul campo dell’Amatori è andata in scena, oggi pomeriggio, una partita in cui gli aquilani hanno dimostrato tutto l’ottimo lavoro svolto dall’inizio della stagione con una grande prova di maturità. I siciliani partono subito forte costringendo i neroverdi in difesa per buona parte del primo tempo.

L’Amatori Catania capitalizza tutto quello che può capitalizzare prima con un piazzato per il 3 a 0 iniziale e poi con una meta di mischia partita da una touche a ridosso della linea di meta aquilana.

I siciliani riescono ad andare oltre e a marcare la prima meta della partita grazie a una serie di ripartenze intorno al punto di incontro fino a schiacciare l’ovale vicino ai pali neroverdi mettendo il primo break della partita per il parziale di 10 a 0.

L’Aquila si comincia a farsi vedere e i primi punti arrivano dal piede di Pietrinferni che accorcia le distanze per i neroverdi mettendo gli aquilani sotto break. 10 a 3 per il Catania. Ma i siciliani allungano subito dopo con un piazzato per il momentaneo 13 a 3.

A questo punto L’Aquila comincia a mostrare i muscoli e, grazie ad una maul ben organizzata, marca la prima meta con Di Stefano per ripetersi poco dopo con un piazzato del solito Pietrinferni che porta i neroverdi a -2 dal Catania. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 13 a 11 in favore dei padroni di casa.

La partita rimane sui binari per tutto il secondo fino a quando Petrolati, grazie ad una grande intuizione, aggira la difesa siciliana andando a schiacciare sulla bandierina a tempo quasi scaduto.

Il punteggio rimane fino al triplice fischio finale sul 13 a 18 in favore dei neroverdi che mettono il sigillo sulla quarta vittoria consecutiva.

Domenica 12 novembre La Rugby L’Aquila affronterà il Frascati in quello che sarà il primo scontro diretto della stagione e in cui si deciderà il primato della classifica.